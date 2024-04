Àngel Llàcer recibe el alta hospitalaria tras pasar más de una semana ingresado por una grave bacteria: "¿Podría haber muerto? Sí"

Àngel Llàcer ya está recuperado. Tras estar ingresado durante más de una semana en la Clínica Ruber de Madrid, el catalán ha recibido el alta hospitalaria.

Así lo contó él mismo este martes en El matí de Catalunya Ràdio, programa en el que reveló la infección intestinal grave que tuvo tras contraer la bacteria Shigella en un viaje a Vietnam en febrero.

El jurado de Tu cara me suena aseguró que ya estaba "perfecto", aunque lo ha pasado "fatal" durante su enfermedad. "Fui y cogí una infección y estuve tres días en un hotel de Bangkok 'muriéndome'. Vino una doctora, me puso unos antibióticos y se suponía que se había curado", recordó.

Entonces, volvió a España y, a principios de abril, tras una función de su obra The Producers, empezó a encontrarse muy mal y se fue al hospital. "Me hicieron una radiografía y tenía todo el intestino lleno de caca", contó, muy sincero y sin reparos.

Tras ponerle un enema, volvió a su casa, pero esa madrugada tuvo que volver y le ingresaron en la Clínica Ruber justo el mismo día que la reina Sofía recibió el alta por su infección de orina.

"Estaba en la habitación y había gente que tenía cara de preocupados. Tenía dos equipos: los de cirujanos y los de medicina interna, porque veían que tenía mucho daño. Empecé a tener fiebre y tal", rememoró. "El lunes y el martes tenía siete médicos a mi alrededor, como diciendo 'no sabemos que tiene este chico'. Hasta que descubrieron que tenía la bacteria esta".

El presentador, que explicó que estuvo "nueve días con suero" y "siete días sin comer", defendió que, tras contar su enfermedad en El matí de Catalunya Ràdio, la repercusión que hubo le sorprendió: "Por todas partes ponía que me iba a morir".

Entonces, Ricard Ustrell le dijo que, aunque le estaba quitando hierro al asunto, sí que estaba muy mal. "He estado muy jodido, sí. ¿Podría haber muerto? Sí", respondió Àngel Llàcer. Sin embargo, añadió: "Por culpa de salir aquí y explicar lo que me estaba pasando, de repente toda España sabía que me estaba muriendo".

"Lo he pasado muy mal", sostuvo el artista, pero apostilló que ahora está "estupendo". Por tanto, ya puede regresar a Tu cara me suena 11, donde tuvo que ausentarse durante dos semanas de las grabaciones y fue sustituido en la mesa del jurado por Silvia Abril.