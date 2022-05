Cristina Pedroche revela cual es la mejor forma de ligar, mientras prepara las maletas para la segunda edición de 'Love Island'

La segunda temporada de Love Island España llegará el próximo domingo 22 de mayo a las 21 h horas a Neox y este jueves se presentaba el formato en el que volverá a ponerse al frente Cristina Pedroche, como maestra de ceremonias.

A tenor de eso la presentadora ha atendido a la prensa, hablando no sólo del formato, sino también del amor, de las relaciones personales o de la mejor forma de ligar.

"Veo que funciona muchísimo el hacer reír y que más que buscar una pareja, se busque un amigo, que luego se conviertan en pareja", explicaba sobre lo que ha aprendido en su trabajo en Love Island y según su experiencia.

"Creo que esto sí que se puede extrapolar a la vida real", decía la presentadora, porque "la base del amor, aparte del amor romántico y todas estas cosas que nos han contado, es una amistad. Primero tiene que ser tu amigo y luego ya se verá", recalcaba.

"A veces sólo se queda en amistad y perfecto, pero que te haga reír y que sea tu amigo no me parece lo más. Por lo menos son cualidades que yo he buscado y que he encontrado y que me encantan", revelaba en referencia a su relación con el chef David Muñoz, del que se enamoró cuando le vio reír y aún más cuando cocinó para ella.