Enfermeras de EEUU protestan por el uso "profundamente preocupante" de la IA en los hospitales

La inteligencia artificial (IA) marcó un antes y un después en nuestras vidas con el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 y, desde entonces, los modelos de IA de diferentes empresas tecnológicas –como OpenAI, Meta, Microsoft, Google o Apple– han mejorado sus capacidades para imitar voces, escribir textos, programar código, crear imágenes o automatizar tareas. Sin embargo, pese a que los avances cada vez son más notables, hay quienes se asustan por la gran evolución de la IA, como Elon Musk, por el riesgo de que supere a la inteligencia humana dentro de unos años.

No obstante, otra parte de la población cree firmemente que esta tecnología nos reemplazará en un futuro, como Julio Mayol, catedrático de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid (España), que aseguró, en una conferencia, que la inteligencia artificial sustituirá a los profesionales médicos: "Duerme bien y no toma bajas, es el esclavo perfecto". Además, agregó que herramientas como GPT-4 han conseguido que médicos, enfermeras o farmacéuticos "no sean necesarios para los pacientes". Pero, al hilo del sector sanitario, ¿es verdad que dichas profesiones corren peligro? A priori parece que no, sin embargo, cientos de enfermeras de Estados Unidos han protestado por el uso de la IA en la atención médica, a medida que los hospitales y los investigadores "se entusiasman cada vez más" con la integración de la inteligencia artificial en la atención al paciente.

National Nurses United, el sindicato matriz de la Asociación de Enfermeras de California (CNA, por sus siglas en inglés), advirtió en un comunicado sobre el uso de esta tecnología para una variedad de aplicaciones en la atención médica, que van desde el monitoreo de pacientes, la programación de enfermeras, los registros automatizados de pacientes hasta el uso de algoritmos predictivos sobre los resultados y diagnósticos de los pacientes. Además, afirmó que la inteligencia artificial obligaría a las enfermeras a responder a "alertas defectuosas", mientras que pasa por alto a los pacientes que corren el riesgo de empeorar.

"Las decisiones de vida o muerte relacionadas con la gravedad del paciente, las decisiones de tratamiento y los niveles de personal no se pueden tomar sin las habilidades de evaluación y el pensamiento crítico de las enfermeras registradas. Por ejemplo, los signos reveladores de la condición de un paciente, como el olor de su aliento y su tono de piel, afecto o comportamiento, a menudo no son detectados por la IA y los algoritmos", escribió el sindicato en el comunicado.

Entonces, ¿las enfermeras de Estados Unidos están en contra de la IA?



Las enfermeras no están en contra de los avances científicos o tecnológicos, sin embargo, no aceptan que los algoritmos reemplacen los conocimientos, la experiencia y el enfoque práctico que aporta el personal sanitario a la atención al paciente.

Michelle Gutiérrez Vo, enfermera registrada en Kaiser Permanente Fremont Medical Center y presidenta de CNA, señala en el comunicado que están presenciando en los hospitales una "degradación y devaluación de la práctica de enfermería mediante el uso de estas tecnologías no probadas", haciendo hincapié en que los trabajadores y sindicatos deben participar "en cada paso del desarrollo de tecnologías basadas en datos que estén capacitados para decidir si se implementa la IA en el lugar de trabajo y cómo hacerlo".

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.