"No me cabe": mitos y dudas comunes sobre los condones masculinos

La prevalencia de las infecciones de transmisión sexual (ITS) está aumentando de manera preocupante entre los jóvenes en España, lo que ha llevado incluso a que el ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, se plantee la posibilidad de hacer que los condones masculinos sean gratuitos para este grupo de población.

El hecho de que la posible medida se centre en este método anticonceptivo no es casual, ya que el preservativo masculino es una de las formas más eficaces que tenemos no sólo de prevenir embarazos no deseados, sino también de frenar la transmisión de ITS. Sin embargo, para que funcione de la mejor manera posible es vital usarlo correctamente, y para ello puede que haya que desterrar algunos viejos mitos en torno a los condones.

"No me cabe" o "me aprieta demasiado"

La excusa de que los preservativos no se ajustan al tamaño del pene, con el fin de evitar su uso, es tan común como inverosímil (tanto que ha protagonizado incluso publicaciones virales en Tiktok demostrando por qué esto no es posible).

La mayoría de condones disponibles en Europa tienen un ancho nominal de entre 54 y 56mm. Teniendo en cuenta la naturaleza extremadamente flexible del látex con el que se fabrica, estas medidas son adecuadas para la gran mayoría de penes (el vídeo previamente mencionado, subido por la usuaria theel_inloser, ilustraba cómo un preservativo puede estirarse hasta acoger una pierna humana).

En todo caso, podría ser que este ancho se quedase grande; pero no hay que preocuparse, porque tal y como explica la Clínica Cleveland (Estados Unidos) en su portal web, hay disponibles muchas tallas diferentes, tanto más pequeñas como más grandes (algunos milímetros más de lo normal, suficiente para cualquier anatomía).

¿Los condones caducan?

Si, los preservativos masculinos pueden caducar, y es importante prestar atención a esto. Los materiales con los que se elaboran (fundamentalmente látex) se degradan con el tiempo, y usarlos más allá de su fecha de expiración puede aumentar el riesgo de rotura.

¿Protege contra el herpes? ¿Y contra el VPH?

El uso consistente y correcto de los preservativos, explica la Clínica Cleveland, puede ofrecer una buena protección contra el virus del herpes; el mito de que no lo hace puede proceder, seguramente, de un mal uso del mismo.

Hay que tener en cuenta que el herpes se transmite por el contacto cercano con personas que han tenido la infección alguna vez en su vida, incluso aunque no muestren ningún síntoma. También puede contraerse por compartir juguetes sexuales (por lo que esto debe hacerse con preservativo) o por el sexo oral (existen dispositivos de barrera específicos para el sexo oral a personas con vulva; si no tenemos acceso a uno, podemos hacer uno desenrollando y cortando un preservativo masculino en forma de cuadrado de látex).

Lo mismo se aplica en el caso del VPH, virus que puede complicarse en algunas personas dando lugar a formas de cáncer.

¿Es mejor usar dos condones?

Usar varios preservativos al mismo tiempo no aumenta nuestra protección; la fricción adicional, de hecho, incrementa el riesgo de que se produzcan roturas. Esto sucede tanto al usar dos condones masculinos como uno masculino y otro femenino.

Distintos materiales

Aunque la gran mayoría de preservativos comercialmente disponibles en España están hechos de látex, existen opciones de diversos materiales, como la piel de cordero o el poliuretano.

Estas pueden ser apropiadas principalmente para aquellas personas alérgicas al látex, que podrían experimentar reacciones de diversa consideración al usarlos.

¿Vale cualquier lubricante con cualquier preservativo?

Como sucede con los condones, existen lubricantes íntimos fabricados a partir de diferentes materiales. Y debemos tener cuidado al escogerlos: los de base en aceite podrían debilitar el látex y provocar roturas, con lo que si usamos esta clase de preservativo deberíamos optar por lubricantes con base en agua o silicona.

Los lubricantes con base en aceite, no obstante, sí que pueden ser apropiados para su uso con condones de poliuretano o materiales sintéticos.

¿Es malo guardar los condones en la cartera?

El calor prolongado puede dañar los materiales de los preservativos, por lo que no se aconseja llevarlos durante mucho tiempo en la cartera. Además, la fricción y la presión pueden dañar el envoltorio y, consecuentemente, comprometer la seguridad del preservativo.

