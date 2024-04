Roberto Bautista carga contra el Mutua Madrid Open: "No pasa en ningún otro lugar del mundo"

Europa Press via Getty Images

La organización del Mutua Madrid Open ha dado un giro en los últimos años. El torneo Masters 1000 ATP masculino y WTA 1000 femenino, desde 2023, dura dos semanas enteras en las que compiten 96 tenistas de cada cuadro individual y pertenece a la multinacional IMG, que lo adquirió comprándoselo al exjugador Ion Tiriac.

Sin embargo, estos cambios no han contentado a todos. De hecho, el español Roberto Bautista ha cargado contra la organización, que tiene el derecho de repartir las invitaciones que considere a aquellos jugadores que no hayan entrado directamente en el cuadro.

Bautista no está este año entre esos afortunados. El madrileño Martín Landaluce, el estadounidense Darwin Blanch, el brasileño Joao Fonseca, el belga Zizou Bergs y el chino Juncheng Shang, todos ellos representados por IMG, obtuvieron esa invitación, lo que ha sido muy criticado por su compañero.

Roberto Bautista, que ha accedió al cuadro como 'lucky loser' repescado por una baja, ha arremetido contra ello tras acceder a segunda ronda: "Entiendo que el torneo es propiedad de IMG y que favorezca a sus clientes, pero no comparto que tenga grandísimas cantidades de dinero de patrocinadores e instituciones españolas y que eso no sirva para nada. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, esto solo pasa aquí".

"La verdad que esperaba tener una invitación, pero yo siempre he estado en una posición de privilegio, escuchando a mis compañeros quejarse", sentenció el castellonense, que se enfrentará en segunda ronda al ruso Karen Kachanov.