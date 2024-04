María: "En 'First Dates' busco para mi hija Cristina un bombero que la empotre bien y esté buenorro"

María y Cristina, madre e hija, acudieron juntas este jueves a buscar el amor en First Dates. La primera de ella reconoció en su presentación que "soy muy moderna y abierta a todo. Veo las cosas de otra manera".

Carlos Sobera quiso saber el motivo por el que habían ido juntas al programa de Cuatro, y enseguida María le aclaró que lo habían hecho "para vivir una nueva experiencia".

"Lo hablamos todo sin problema, hasta de relaciones sexuales", admitió Cristina. "Soy muy abierta, aunque, al principio, me sorprendía que me consultara cosas sobre sexo", aseguró María.

María y Cristina con Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

"Pero ya estoy acostumbrada. Ahora lo que hago es preguntarla si la tiene chica o la tiene grande -el pene-. Si es la primera opción, no me vale", confesó entre risas la sevillana.

El presentador le preguntó a Cristina cómo le gustaban los hombres a su madre: "Que no tenga dentadura postiza". María aclaró que era porque "si le doy un beso y se me cae la dentadura en la boca... ¡Qué asquito!".

Sobera se dirigió a la madre para que le contara cómo le gustaban los chicos a su hija: "Morenitos, guapos, altos, que no esté corto de dinero. Vamos un bombero que la empotre bien y esté buenorro".

Mientras que la joven se dirigió a la mesa, Sobera les explicó que sería la madre la que recibiría a la cita de su hija y, si daba el visto bueno, cenaría con ella.

María y Alejandro, en 'First Dates'. MEDIASET

Alejandro explicó que quería ser Guardia Civil porque "mi padre lo es también y es lo que he visto desde pequeño y siempre me ha llamado la atención".

El gaditano se puso a charlar con María sin saber muy bien cómo reaccionar: "Es muy mayor para mí, ¿no?", señaló a cámara en privado al ver a la sevillana, hasta que le dijo: "Eres la madre de mi cita...".

Doble cita de 'First Dates'. MEDIASET

A continuación, Sobera le acompañó a la mesa donde le esperaba Cristina para conocerse mejor y ver si tenían futuro fuera de las paredes del restaurante del amor.

Mientras, María conoció a su cita, Manuel, que llegó tarde porque le había costado mucho aparcar a las afueras del plató de First Dates: "Me gusta gustar y conquistar", apuntó.

Ambas parejas cenaron y hablaron sobre gustos, aficiones, amores pasados... mientras madre e hija se dirigían miradas para ver como iban sus citas.

Alejandro y Cristina, en 'First Dates'. MEDIASET

Al final, Alejandro sí que quiso tener una segunda cita con Cristina "para conocernos un poquito mejor". Pero la sevillana, en cambio, prefirió no volver a quedar: "Me hace falta un chaval que me dé caña".

En la otra cita de la noche, María no quiso volver a ver a Manuel porque "no me veo con él. No hemos tenido feeling". Manuel coincidió con ella: "Estamos en otra onda".