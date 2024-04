El paso de Sergio Bezos, de 'La Resistencia', por 'First Dates': ¿a qué se dedicaba?

MOVISTAR PLUS+

Sergio Bezos aprovechó la visita de Carlos Sobera hace unos días a La Resistencia para desvelar un dato sobre su pasado, en el que compartió programa durante un tiempo con el vasco. Fue en los comienzos de First Dates hace ocho años, cuando el cómico formó parte del equipo de redacción del programa de Cuatro durante algunas temporadas.

"Ha dicho Sergio que trabajó contigo en First Dates, ¿le conoces?", le dijo Broncano a Sobera. "Perfectamente, de nombre Sergio, de apellido, no me acuerdo", bromeó el vasco.

Así funciona 'First Dates'

Bezos recordó que "llegué al programa el primer año y estaba logueando, que era transcribir a ordenador todo lo que decían los comensales en las citas". Y desveló un dato desconocido: "Como son dos horas de cita, eso servía para que se seleccionaran más rápido los momentos más destacados. Y poniendo las partes románticas en negrita, ¡flipas!".

"¿Y qué ponías en rojo?", quiso saber Sobera. "Mi soledad", contestó entre risas el cómico, que añadió: "Yo me lo pasé que flipas, pero cuando me fui del trabajo, descubrieron que producían mucho más sin mí".

"Parece que era un lastre para ese programa. Trabajaban el doble porque yo no estaba haciendo el gilipollas por allí", señaló Bezos. Sobera destacó que "puede ser porque a partir del segundo año subió la audiencia".

Para concluir, el colaborador de La Resistencia comentó que "desde entonces estoy aquí, con la gente del público... esto es un First Dates mezclado con Callejeros".

A qué se dedica en 'La Resistencia'

Sergio Bezos ha ido ganando protagonismo en La Resistencia durante las últimas temporadas, apareciendo a diario en el espacio que presenta Broncano en Movistar Plus+.

El monologuista es el encargado del pre show del programa, entreteniendo al público del teatro con sus chistes antes de que comience el espectáculo.

Sergio Bezos, en 'La Resistencia'. 20minutos | MOVISTAR PLUS+

Durante la emisión, Bezos está en el patio de butacas junto a la persona que se sienta en la famosa piscina de bolas del programa e interviene cuando Broncano le reclama.

El cómico forma parte del equipo de humoristas que colaboran con el presentador junto a Pablo Ibarburu oYunez Chaib, aparte de los ya conocidos Jorge Ponce, Ricardo Castella y Grison.

Bezos ocupó el lugar del cómico Jaime Caravaca, que era el anterior animador del público y encargado del pre show, en la 5ª temporada de La Resistencia.

¿Y qué hizo antes de llegar a 'First Dates'?

Bezos es licenciado en Comunicación Audiovisual y ha trabajado como actor, cómico, guionista y colaborador en diversos proyectos en televisión, radio y teatro.

Su paso por First Dates lo compaginó con la obra de teatro Capullo quiero un hijo tuyo, interpretando a Puki en la comedia romántica. También fue guionista y colaborador de Dani y Flo o Gente Viva (Playz) en televisión.

Sergio Bezos, en 'Yu, no te pierdas nada'. 20minutos | VODAFONE

En radio, también fue guionista y colaborador en la 8ª temporada de Yu, no te pierdas nada, en Los 40 principales. En la 9ª, pasó a ser copresentador del programa junto a Ana Morgade.

En la actualidad está realizando una gira por toda España con su show Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad, es su primer espectáculo de Stand Up Comedy.