Broncano anuncia que el equipo de 'La Resistencia' se ha visto obligado a expulsar a una espectadora: "Estaba borracha"

MOVISTAR PLUS+

Este jueves, antes de recibir a la invitada del día en La Resistencia, Violeta Mangriñán, Broncano quiso comentar un suceso que le había dejado sin palabras.

El presentador miró hacia el patio de butacas y vio a un chico vestido con llamativos colores porque parecía que iba de despedida de soltero: "¿Este es el chaval que iba borracho que han echado?", le preguntó a Sergio Bezos.

Espectador de 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"No, pero ha sido la primera vez que ha pasado", destacó el colaborador del espacio de Movistar Plus+ mientras Grison y Ricardo Castella mostraban su sorpresa por el suceso.

"Realmente ha sido a dos, a la que estaba borracha y la que la acompañaba. Es la primera vez que pasa en siete años de programa", exclamó Broncano.

Castella comentó irónicamente: "¿Estaba demasiado borracha para ser público de La Resistencia?". Bezos explicó que había sido previo al pre show que hace el cómico todos los días: "Yo no la he visto".

Sergio Bezos, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Yo he ido encajando piezas. He llegado al teatro a las 19:05 horas, como siempre, he pasado por la plaza que hay aquí al lado y había una muchacha tirando vallas de la obra", comentó el conductor del programa.

Y añadió: "Que lo digo en serio, las estaba empujando acompañada por un chaval". Broncano le preguntó al público si la chica que habían expulsado del programa llevaba el pelo corto, le contestaron afirmativamente y el jienense no pudo evitar la carcajada antes de dar paso a su invitada.