La gama de aceites corporales de Mercadona para nutrir la piel, retrasar el envejecimiento y prevenir estrías

Cada vez es más frecuente conocer a personas en España que llevan una rutina de limpieza y cuidado facial exhaustiva; sin embargo, parecen olvidarse de que el cuerpo también importa. Por ello, es importante encontrar productos que dejen la piel corporal limpia, hidratada y que ayude con los signos del paso del tiempo. Mercadona, con Deliplus como marca de cosmético y maquillaje, destaca una gama de aceites corporales con el objetivo de retrasar el envejecimiento, prevenir estrías, tonificar la piel y, por supuesto, tenerla bien hidratada.

Hay diferentes formas de afrontar el cuidado de la piel corporal y es que según el tipo o la finalidad que quieres buscar, puedes disponer de variedades con diferentes ingredientes naturales que aportan beneficios muy nutritivos. Según la Academia Española de Dermatología y Venereología, "la hidratación es una necesidad permanente, como la utilización de productos adecuados en la higiene diaria o la protección frente a agresiones dermatológicas en tareas cotidianas". ¿De qué elementos naturales se componen los aceites de Mercadona?

Aceite de almendras

Aceite de almendras. Mercadona

Mercadona ofrece un aceite vegetal de almendras 100% natural. Este producto está recomendado para nutrir y suavizar la piel, ya que tiene propiedades hidratantes y emolientes. Es la opción perfecta si lo que buscas es que tu piel mejore en elasticidad y quieres prevenir la aparición de estrías (sobre todo durante el embarazo). No obstante, desde Mercadona, recomiendan, consultar antes de usarlo con un profesional médico.

Este formato de aceite hace que el efecto en la piel sea suave y de fácil expansión creando un textura perfecta para masajear. En cuanto a su ingrediente, la almendra es un fruto seco que más allá de estar recomendado en una dieta equilibrada, también se ha ganado un hueco en la cosmética. Es por ello que es un alimento presente en muchos productos gracias a que contiene vitamina E, antioxidantes y ácidos grasos saludables.

Aceite de romero

Aceite de romero. Mercadona

Por otra parte, en la misma marca Deliplus encontramos otro aceite, pero esta vez, hecho a base de romero. Este ingrediente 100% natural tiene propiedades antisépticas que ayudan a proteger la piel de agentes externos y combate algunas imperfecciones. Por eso, Mercadona propone este aceite si lo que quieres es aportar suavidad y elasticidad a tu piel corporal. Además, notarás que esta se tonifica a la vez que notas sus propiedades balsámicas con efecto relajante, ideal para dar un masaje.

Aceite de rosa mosqueta

Aceite de rosa mosqueta. Mercadona

Aunque otros aceites de las gamas estén orientados a prevenir las estrías, no hay uno mejor que el de rosa mosqueta. Esta marcas de la piel que se deben a un estiramiento rápido debido a procesos como el crecimiento en la adolescencia, los embarazos y el aumento en el peso no tienen ningún riesgo en la salud. Aun así, hay quien puede presentar incomodidades y complejos con respecto a cómo se ve en su cuerpo. Aunque lo normal es que no desaparezcan del todo, algunos tratamientos pueden conseguir reducirlas.

Este aceite de rosa mosqueta, elaborada de la extracción de su semillas tiene propiedades reparadoras. Utilizar cosméticos que reparen la barrera de nuestra piel es crucial para evitar un rápido envejecimiento de la piel. Así pues, esta opción de Deliplus no solo atenúa las cicatrices o las estrías, también retrasa los signos del envejecimiento. Con tales características se está convirtiendo en uno de los favoritos de los clientes

Aceite de tacto seco

Aceite tacto seco. Mercadona

De las semillas maduras de las bayas del árbol de argán se extrae un aceite que es tanto comestible como un aliado de los productos de cosmético. Mercadona también ofrece en su gama un aceite de argán perfumado, ya que este ingrediente produce un olor similar al de la nuez.

Que se le denomine de tacto seco es gracias a que su aplicación en la piel es de fácil absorción, por ello lo podrás aplicar tanto en seco como en mojado. Está pensando, sobre todo, para hidratar, nutrir y perfumar el cuerpo. Una opción que, además, se está volviendo muy viral en redes sociales como TikTok.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.