Los mensajes de WhatsApp de Sancho a Edwin Arrieta después de descuartizarle: "Chiqui, hace horas que no te veo; tengo miedo"

Daniel Sancho envió más de una treintena de mensajes a Edwin Arrieta después de haber descuartizado su cadáver y mientras se deshacía del mismo en diferentes puntos de la isla de Koh Samui. El joven de 29 años, acusado en Tailandia de asesinato premeditado, quiso hacer ver que su amante se había ido de fiesta y que había desaparecido a través de una conversación de WhatsApp, a la que ha tenido acceso 20minutos.es.

En la madrugada del jueves 3 de agosto (posterior al suceso), el hijo de Rodolfo Sancho escribió al cirujano colombiano en innumerables ocasiones, justo después de haberse deshecho de varias bolsas con los restos de Arrieta.

En el primer mensaje, a las 1.56 horas del día 3 (los primeros restos los tiró a las 23.00 horas), Sancho preguntó al ya fallecido que dónde estaba y mostró su preocupación. "¿A dónde te has ido? Tengo poca batería y no me cargan esto en ningún lado. ¿Dónde estás? No puedes irte así. Qué cojones haces", señaló.

"Chiqui, dónde estás. Estoy muy, muy preocupado. Hace horas que no te veo. Te has metido en la locura máxima de Haad Rin (la playa donde se celebra la conocida Full Moon Party)", añadió el hijo de Rodolfo Sancho, haciendo entrever que Arrieta se había ido de fiesta y había consumido drogas. Incluso él mismo reconoce en otro mensaje estar con "una volada terrible".

"¿Qué cojones hago?"

El joven continúa con otra ronda de mensajes tan solo unas horas antes de que se hallaran los primeros restos del colombiano y de denunciar su desaparición. "Chiqui, por favor, tienes que responder. Voy a tener que llamar a la Policía", espetó a las 3.55 horas.

Casi una hora después, Sancho volvió a escribir. "Chiqui, por dios, espero que estés ahí y que simplemente hayas perdido el móvil o la bolsa", dijo y continuó: "No entiendo nada. Tengo miedo. Había venido a buscarte a la playa que estuvimos antes porque era el lugar que conocías, pero seguro que no recuerdas el nombre y menos en este estado".

"No estabas en el hotel. No estabas en el otro hotel... dios, chiqui, has desaparecido demasiadas horas", afirmó a la mañana siguiente, sobre las 11.00, una hora antes de que una trabajadora birmana del vertedero de Phangan encontrara un hueso pélvico y los genitales del fallecido. "¿Qué cojones hago? No tengo a quien contactar", remató.

Las setas alucinógenas

En una entrevista concedida haces unos días a ¡De viernes! hace unos días, la hermana de Arrieta, Darling, confirmó que al no saber de su hermano buscó a Sancho por Instagram y habló con él. "Le he visto en la playa ayer. Le he perdido el rastro. Nos hemos tomado unas setas alucinógenas", le dijo el joven.

Darling también contó que Sancho se mostró en todo momento preocupado por la desaparición de su hermano, pero que ella desconfió en todo momento. "Le mandé a la cónsul la captura de pantalla y le pedí que no le dejara salir de Tailandia con mi hermano desaparecido porque sospechaba de él... no es normal que un amigo no aparezca y tú no vayas a denunciar", explicó.

Última semana

Por otro lado, este jueves será la sesión final de esta semana, cuando declarará el acusado y su padre, además de varios policías de inmigración que también llevaron el caso.

Ya el próximo martes, dará comienzo la última semana de sesiones antes de conocerse el veredicto final. Durante estos días declararán testigos llamados por la defensa, que no ha querido desvelar quiénes son por no ser un listado a mayores. "No toda la gente que está en la lista irá a declarar", han confirmado fuentes de la defensa a este periódico.

El proceso judicial culminará el próximo viernes y habrá que esperar tres o cuatro semanas para conocer el veredicto final. En este sentido, la fiscalía reconoció este jueves que "será difícil demostrar que hubo premeditación". Algo que el joven y sus abogados han negado en todo momento.