Sale a la luz el mensaje que Daniel Sancho envió el día de la muerte de Edwin Arrieta: "Hemos tomado setas alucinógenas"

En la entrevista que la hermana de Edwin Arrieta, Darling, ha concedido a ¡De viernes! hay un dato inédito que no ha pasado desapercibido.

Según la hermana del médico colombiano, tras no tener noticias de Edwin, con el que hablaban a menudo, empezó a estar muy preocupada y buscó en el Instagram de su hermano a contactos que le pudieran dar una pista. Es entonces cuando encontró el de Daniel Sancho.

Siempre según su relato, el hijo de Rodolfo Sancho le mandó un mensaje a el día de la muerte de su hermano que decía lo siguiente: "Le he visto en la playa ayer. Le he perdido el rastro. Nos hemos tomado unas setas alucinógenas".

Esta ha sido la primera vez desde que estalló el caso que se conoce este dato de las setas alucinógenas que supuestamente consumieron Daniel y Edwin, siempre según la hermana del médico.

Darling también ha contado que Daniel se mostró siempre preocupado por el paradero de su amigo, asegurándoles que iría a la policía a denunciar la desaparición, algo que les hizo sospechar: "Le mandé a la cónsul la captura de pantalla y le pedí que no le dejara salir de Tailandia con mi hermano desaparecido porque sospechaba de él... No es normal que un amigo no aparezca y tú no vayas a denunciar".