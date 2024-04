Bigote Arrocet dona los discos que grabó con María Teresa Campos para subastarlos

Bigote Arrocet ha puesto en pausa la guerra que mantiene con las Campos y ha querido, con un gesto que, indirectamente, tiene que ver con el clan, colaborar en una bonita causa.

En un evento organizado por Tony Antonio este domingo en el X Memorial a Tony Leblanc, este ha revelado que todo lo que se recaude irá destinado para la estatua que quieren hacer de Tony Leblanc.

Es ahí donde se ha sabido que Edmundo Arrocet ha donado los discos que grabó con María Teresa Campos para subastarlos. "Edmundo donó 300 o 400 discos para que cuando hagamos cosas de estas saquemos dinero, es de colección y tuvo la amabilidad de dárnoslo", ha asegurado el actor a Europa Press.

Preguntado por su este gesto puede molestar a las hijas de María Teresa Campos, ha confesado que ese sería su problema: "No sé, si les molesta es su problema, me lo ha regalado el que lo tiene y el que supongo que los ha pagado, el dueño de los discos me ha regalado 300 si viene alguien y me dice que estamos utilizando la imagen de su madre, no, es un disco que está comprado".