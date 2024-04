Desde su regreso de Supervivientes, Carmen Borrego no ha hecho más que hacer frente a la gran cantidad de problemas con los que se ha encontrado en España. Al conflicto con su hijo, José María Almoguera, ahora se ha sumado Bigote Arrocet.

Así, en una entrevista que el humorista ha concedido a la revista Diez Minutos, Bigote ha asegurado que María Teresa Campos echó a José María de su casa porque Carmen Borrego la habría convencido de ello. Este jueves, desde Vamos a ver, la aludida ha respondido al exnovio de su madre.

"Siento mucha pena por él. No solo no lo hizo bien en vida, sino que lo sigue haciendo mal cuando no está ella para defenderse y eso me causa mucho dolor", ha comenzado explicando Borrego que, además, ha señalado que quien conoció a su madre o conoce a las Campos sabe que todo lo que ha contado Edmundo es "mentira": "Mi madre fue la que dijo: 'José, si estáis arreglando la casa, veniros aquí, es absurdo que gastéis dinero'".

"Él estuvo allí unos meses, no años, porque la chica con la que él estaba en esos momentos heredó una casa de su abuela en el centro de Madrid. Querían vivir en el centro y se van allí mientras que se reformaba la casa y, cuando se acaba, se van a Madrid", ha agregado la colaboradora.

De la misma manera, Carmen ha apuntado que no entiende que Edmundo siga hablando de las Campos cuando llevaba siete años sin ser parte de la vida de María Teresa: "No se puede dar una versión, luego otra y otra con el único fin de hacer daño y ganar dinero. Y amenazando, lo quiere contar por fascículos. Yo le pediría a alguna revista o programa que le pague mucho, que lo diga ya todo y ya nos deje en paz".

Finalmente, la colaboradora ha anunciado la posibilidad de tomar acciones legales. Así, Carmen Borrego ha explicado que ha puesto todo el asunto en manos de sus abogados, quienes han mandado a la revista una petición de rectificación y, en caso de no hacerlo en los plazos establecidos, los jueces se encargarán de aplicar las medidas necesarias.