Frank Cuesta, demoledor contra Rodolfo Sancho, sentencia a su hijo Daniel: "Le van a dar pena de muerte, seguro"

Coincidiendo con el inicio del juicio a Daniel Sancho por el supuesto asesinato del médico Edwin Arrieta, Rodolfo Sancho, su padre, realizó una docuserie para HBO que se convirtió en una especio de entrevista exclusiva sobre el caso que tiene en vilo a tres países, España, Colombia y Tailandia.

Muchos han sido los que han opinado sobre la decisión del actor, de la que ya habló Carmen Balfagón, su portavoz, asegurando que la entrevista no fue por gusto, sino por necesidad económica. Sin embargo, esta vez una voz muy crítica se ha alzado por encima de todas. Es la de Frank Cuesta, que se ha mostrado muy duro con el intérprete y el hijo de este.

"Lo que vi en HBO es prepotencia pura y dura", asegura el televisivo en el canal de YouTube de Javi Oliveira. "Me quedé flipado. Estás hablando de una persona que sabes que tu hijo lo ha matado y lo ha cortado en trozos. Ya no es empatía. No hay educación. Tronco, si eso te lo ve cualquiera dice: 'de tal palo, tal astilla'", añade, muy molesto.

Además, Cuesta saca la cara por Silvia Bronchalo, madre del chef español. "Está callada, va siempre en silencio. El otro día dijo lo mismo que dijo hace meses: 'aquí hemos perdido todos'. Encima la tienen desarropada por el padre y el hijo", sentencia.

En cuanto al futuro de Daniel Sancho, augura: "Solo hay dos opciones: pena de muerte o cadena perpetua (...) Si tú estás tocando los cojones y te dan cadena perpetua, tienes mucha suerte. Te van a dar pena la pena de muerte, seguro", sentencia Frank Cuesta.