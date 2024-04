Juan Avellaneda habla de su desconocida relación de pareja con Máximo Huerta: "Paso palabra"

A pesar que desde hace años Juan Avellaneda es una cara muy conocida, el diseñador siempre ha mantenido en un discreto plano su vida personal. Poco acostumbrado a hablar de ella más allá del cáncer que ha superado, el estilista ha sorprendido ahora al hablar de algo que sucedió hace ya unos cuantos años.

Y tiene que ver con otra celebrity, el periodista y escritor Máximo Huerta. Según ha revelado el diseñador en el pódcast La mala reputación, presentado por Nacho Gay, él fue su primer amor.

"En todo tu currículum amoroso anterior solo he encontrado una referencia famosa, conocida, que es Máximo Huerta", comenta el periodista durante la conversación para así abrir el tema. "¿Máximo Huerta fue tu pareja?", le pregunta directamente Gay a Avellaneda.

"De esto yo te paso palabra. Es alguien al que tuve mucho cariño y tuve mucho aprecio. Bueno, fue mi primera pareja", confiesa tímidamente el diseñador. "Ya cuando has cortado con alguien… De los ex tampoco hay que hablar. Es divertido si tienes hate, pero no es el caso, pobre", expresa.

"Entonces, ¿acabasteis bien?", interroga el presentador del pódcast. "Sí", responde Avellaneda, que, asimismo, confirma que, en la actualidad, no se hablan ni mantienen ningún tipo de relación.