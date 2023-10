Juan Avellaneda, el diseñador amigo de Tamara Falcó, desvela que superó un cáncer

Coincidiendo con el reciente Día contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), el diseñador Juan Avellaneda ha desvelado en una entrevista a la revista Semana que superó un problema oncológico de testículos hace algún tiempo.

Su primera impresión cuando se descubrió un bulto y los médicos le alertaron de la seriedad del problema fue de shock, casi de no querer volver a la consulta para no afrontar la verdad que se temía después de haber vivido algo similar con su madre. "Era una evasión de la realidad que enfrentaba. Ojalá hubiera tenido, en ese momento, acceso al servicio de atención psicológica de la línea telefónica que gestiona la Asociación Española Contra el Cáncer", explica el diseñador.

El también exconcursante de MasterChef, concurso en el que conoció y forjó una buena amistad con Tamara Falcó, tenía 20 años cuando le sucedió. "Me explicaron la urgencia de actuar debido a la rapidez con que se regeneran las células a mi edad. Todo ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo para procesarlo, y realmente comencé a digerir la situación una vez que ya había pasado lo peor".

Avellaneda comenzó a hacerse revisiones periódicas, una de las cuales, muy reciente, le proporcionó un gran susto. "Aunque hubo un tiempo en que se espaciaron más, un pequeño susto reciente hizo que volvieran a ser más frecuentes", ha recordado a la publicación.

Se acaba de celebrar el Día contra el Cáncer de Mama 20M EP

Para el diseñador, la moda es un vehículo muy importante para afrontar la recuperación en casos como el suyo. "Tiene un papel importante, especialmente para las mujeres a las que les han tenido que hacer una mastectomía u otro tipo de cirugía. Algunas marcas han creado prendas especiales como sujetadores o tops que ayudan a las mujeres a sentirse más cómodas con su cuerpo. Esto contribuye a una especie de normalización y permite que las mujeres tengan opciones de moda que se adapten a sus necesidades específicas tras enfrentar el cáncer".

La superación del cáncer me ha dado más libertad creativa

Para él, superar la enfermedad supuso un impulso a su creatividad. "Mis diseños y colecciones reflejan mis experiencias personales, muchas veces sin que me dé cuenta. La superación del cáncer me ha dado más libertad creativa. Ahora diseño lo que me gusta y dejo más de lado la necesidad de seguir las tendencias del momento".

Juan no sigue ningún cuidado en particular para mantenerse, salvo ir andando a todas partes. "Practicar deporte no me atrae. Aunque intento comer de manera más o menos equilibrada y evito los alimentos poco saludables, no sigo una dieta específica. Mi forma de mantenerme activo es ir caminando a todas partes en lugar de usar los medios de transporte. Nada más. Yo no voy al gimnasio".

Respecto a tener hijos, en el momento de caer enfermo sí penso en la posibilidad de congelar esperma: "Tenía todo muy estudiado y planificado en caso de que la situación lo requiriera. Pero, era tan joven en aquel momento, que fue un shock enfrentarme a ese tipo de decisiones sobre mi futuro".