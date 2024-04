"No quería devolverle la plata", "estoy preocupada": Los mensajes de dos amigas de Edwin Arrieta el día de su presunto asesinato

N. B. M. y M. C. A., dos amigas personales de Edwin Arrieta en su localidad natal de Lorica, dejaron claro su temor a que le hubiera pasado algo malo al cirujano colombiano el pasado 2 de agosto, el mismo día de su presunto asesinato en Tailandia a manos de Daniel Sancho.

Lo expresaron a través de una serie de mensajes de WhatsApp enviados a un familiar directo de Edwin Arrieta, a los que ha tenido acceso 20 Minutos y que este miércoles serán presentados como prueba ante el tribunal de Koh Samui que está juzgando al chef español.

En la primera conversación, N. B. M. hace referencia expresa a Sancho y el familiar del cirujano asegura que no sabe quién es esa persona. No obstante, sí parece que ambos han visto fotografías suyas con anterioridad porque N. B. M. habla de ellas:

N. B. M.: -Edwin no contesta al celular, ¿sabes algo de él? Me dijo ayer que se iría a Tailandia con el español al que había prestado la plata.

FAMILIAR: -Me acaba de escribir. ¿Qué español es? No conozco ninguno. ¿Tienes su contacto?

N. B. M.: -No sé quién es, solo que Edwin me habló de él. Me dijo que era el chico del restaurante, el de los viajes a Madrid.

FAMILIAR: -¿Cómo se llama?

N. B. M.: -No sé. Es el chico joven, el del pelo largo de las fotos.

La conversación continúa y N. B. M. revela que Edwin le prestó a Sancho 900 millones de pesos colombianos, unos 216.000 euros al cambio actual, una información que el familiar desconocía y por la que muestra sorpresa y preocupación. No obstante, lo más revelador de esa conversación es que N. B. M. cuenta que Edwin y Sancho habían mantenido una discusión y que el español se negaba a devolverle el dinero:

N. B. M.: -Me dijo Edwin que había discutido porque no quería devolverle la plata.

FAMILIAR: -¿Cómo así no quería devolver la plata?

N. B. M.: -El dinero. Edwin le prestó mucho dinero, casi 900.000.000 de pesos.

FAMILIAR: -Ay Dios mío. Los papás no pueden saber. ¿Y Edwin cómo hizo eso, por Dios?

N. B. M.: -No lo sé, pero estoy asustada porque no aparece. Y ese chico, toda esa plata.

FAMILIAR: -Dios santo, estoy bloqueada. No sé qué hacer.

Conversación de WhatsApp el día del crimen. HENAR DE PEDRO

Este familiar también mantuvo una conversación con otra amiga de Edwin, M. C. A., quien expresa el mismo temor por no haber podido contactar con el cirujano:

M. C. A.: -Estoy preocupada. No sé nada de Edwin. Lleva muchas horas sin dar señal. Sé que se marchó a Tailandia con el amigo español al que le prestó dinero para el restaurante. Edwin me dijo que se había gastado la plata y no se la quería devolver. Estoy preocupándome.

FAMILIAR: -Buenos días. ¿Cómo así que Edwin no responde? ¿Quién es ese español? ¿Tú lo conoces?

M. C. A.: -Busca en el Instagram de Edwin desde su celular en la casa. En las últimas conversaciones con sus amigos a ver si aparece el español.

FAMILIAR: -Listo, voy a entrar y te cuento más tarde porque estoy muy preocupada. Nadie sabe de él.

En esta conversación, M. C. A. anima a revisar la cuenta de Instagram de Edwin Arrieta, a través de la que su hermana Darling consiguió contactar con Daniel Sancho. Darling lograría intercambiar mensajes con Sancho en esa red social el día después del presunto crimen. "Le he visto en la playa ayer. Le he perdido el rastro. Nos hemos tomado unas setas alucinógenas", le contó Sancho durante ese intercambio de mensajes, según reveló la propia Darling este viernes en el programa ¡De viernes!.