Planes para el fin de semana en Madrid: danza por el Día Internacional y música en el Santiago Bernabéu

Este fin de semana del 26 de abril al 28, Madrid se llena de ocio y cultura. Será un final de semana lleno de danza, donde también tendremos un festival de pop-rock español en el estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu; un espectáculo familiar con música de película; teatro esencial; y la Orquesta y Coro Nacionales en un gran oratorio.

Teatro. 'En mitad de tanto fuego' de Alberto Conejero

Últimas oportunidades para disfrutar de En mitad de tanto fuego, un texto excepcional de Alberto Conejero inspirado en algunos cantos de La Ilíada, de Homero, donde se evoca a Aquiles el griego. Conoceremos al héroe de la Guerra de Troya a través de un portentoso trabajo en solitario de Rubén de Eguía, encarnando a Patroclo, fiel compañero de batalla y amante, en una de esas interpretaciones que marcan una temporada teatral.

Rubén de Eguía interpreta a Patroclo en 'Después de tanto fuego', texto de Alberto Conejero. Adolfo Ortega

Se trata de un monólogo que alcanza una intensidad inusitada, desnudo de efectos y música, tan sólo subrayado por leves transiciones de iluminación sobre un fondo oscuro, mientras el actor barcelonés transmite la vivencia de un amor arcaico. El Teatro del Barrio parece un lugar idóneo para desvelar los anhelos del protagonista, la intimidad de lo vivido entre Aquiles y Patroclo, en la proximidad que procuran sus reducidas gradas.

El Teatro del Barrio acoge las últimas representaciones de 'En mitad de tanto fuego'. © Pablo Lorente

La esencia del teatro, la comunicación narrativa más pura, surge en este espectáculo dirigido con delicadeza por Xavier Albertí. Los ecos del devenir de unos seres que en aquellos campos helenos derramaron su sangre, se despliegan en esta pieza dramática a una sola voz. Tras algunas de aquellas batallas del Mundo Antiguo, quizás los individuos más reflexivos sintieran resquebrajarse su convencimiento en la lucha. En algún momento se atreverían a transmitir sus dudas a los guerreros más allegados, la sinrazón de aquella muerte inmensa tendida sobre la yerba. La deserción de la fatal contienda y el regreso al abrigo de un fuego purificador y un amor prohibido, como se relata en esta obra, todavía poseería mayor fuerza y amarga seducción. El amor o la guerra, como opuestos.

El tramo final de este espectáculo, lo constituye la narración de una cruento asalto en el que Patroclo adquiere la fisonomía de Aquiles, tomando su mítico casco, portador de legendarias proezas que causaban el temor de sus enemigos. Furia desatada que finaliza con un conmovedor mensaje de amor con el último aliento. ¡No se la pierdan!

Viernes, sábado y domingo | Teatro del Barrio | 17€

Danza en Matadero con el estreno de 'Solaz'

Este fin de semana nos adelantamos a la celebración del Día Internacional de la Danza, que se celebrará el lunes 29 de abril, con algunos interesantes eventos en la capital, que veremos reflejados en estos Planes. El Centro de creación contemporánea Matadero Madrid acoge el sábado 27 de abril la pieza Solaz, con música electrónica en directo, que ha sido concebida por la compañía Antonio Ruz específicamente para Matadero. Forma parte del programa Danzadero 2024.

La coreografía 'Solaz', de Antonio Ruz, tomará el Patio central de Matadero el sábado. Matadero Madrid / Alberto Triano

La compañía de Antonio Ruz afirma perseguir como objetivos la investigación en el campo del movimiento. Una huida de las etiquetas que pretende fraguar una identidad propia basada en la mezcla de lenguajes y la colaboración con artistas de otras disciplinas. En esa ecuación pueden entrar las artes plásticas, música antigua y también contemporánea.

Para Ruz, la danza no debe limitarse a un espacio escénico convencional, sino que puede dialogar con la arquitectura y la energía de otros lugares permitiendo así que otros públicos la descubran y accedan a ella. Solaz pone el foco en la vertiente más placentera del baile y celebra la danza como un juego del cuerpo, donde la improvisación, la composición y la creación en vivo se convierten en poderosos canales expresivos y de reflexión, tanto para quien ocupa la escena como para quien la observa desde fuera. Solaz cuenta con 20 de los mejores intérpretes de la escena independiente madrileña y con la música electrónica en directo del grupo Aire.

Sábado, 27 (20 h.) | Nave 16 de Matadero | Acceso libre hasta completar aforo.

Familiar. 'Tiroriro', un juego con música de películas

La pianista y actriz madrileña Esther Toledano nos propone una jornada mañanera y familiar, para disfrutar de aquellas bandas sonoras que todos tenemos en la cabeza, porque forman parte de nuestras películas favoritas. Tiroriro es un espectáculo musical en el que prima la fantasía, el carácter lúdico y el humor. En él podremos jugar a adivinar películas a partir de sus melodías; crearemos una banda sonora improvisada y afrontaremos otros retos participativos. Un show ideal para niños, pero también para los adultos que volverán a ser niños de nuevo, aunque al salir del Ateneo tendrán que seguir ejerciendo de tutores, ojo.

Esther Toledano propone en 'Tiroriro' un espectáculo musical participativo que gira en torno a la música de películas. Nico Wocca

Desde su piano de cola, Esther Toledano nos ofrece un viaje musical a través de las bandas sonoras de nuestras vidas. El público disfrutará de la interpretación en directo de las músicas de películas como Frozen, E.T., Toy Story, Piratas del Caribe y muchas otras, a través del carisma y virtuosismo de esta artista extraordinaria. Aquí la vemos interpretando uno de los temas compuestos por Hanz Zimmer para la película Interstellar, de Christopher Nolan:

Esther Toledano es una polifacética artista madrileña. Como actriz ha intervenido en series como Policías, Hospital Central, Compañeros, y en películas como Diario de una becaria o Poliamor para principiantes, pero ha sido en comedias teatrales como Mercado de amores (estrenada en el Festival de Mérida) o Ex-citados (autora, además, de la obra) donde ha mostrado su gran comicidad.

Domingo 28 de abril (12h.) | Ateneo de Madrid | 15€

Danza. Estreno absoluto en Condeduque

Condeduque también se une a la celebración del Día Internacional de la Danza con el estreno absoluto de The Room Where It Happens de Iker Karrera.

Ensayos de 'The Room Where It Happens', de Iker Karrera, que se estrena este finde en Madrid. Cedida

"Dentro de nosotros hay una habitación a puerta cerrada donde ocurre todo, un laboratorio emocional donde se gestan los sentimientos, donde crecen o decrecen estados anímicos, donde brotan emociones, unas satisfactorias, otras dolorosas". A ese lugar oculto se dirige el creador de Hondarribia afincado en Madrid, Iker Karrera, junto a sus cinco bailarines. The Room Where It Happens convierte el escenario en un territorio donde la intimidad se hace pública.

Iker Karrera hizo popular las más conocidas y pegadizas canciones de Abba para el musical Mamma Mia; y también estuvo al frente de algunas temporadas del programa de televisión Fama. A bailar. Adicionalmente, su vocación docente le llevó a crear hace ya diez años Danza 180º, su propia escuela y proyecto artístico, un centro docente de efervescente actividad. Ahora tendremos la oportunidad de acceder a ese espacio íntimo donde todo se gesta.

Del viernes 26 al domingo 28 | Auditorio de Condeduque | 14€

Concierto. Festival pop-rock en el Santiago Bernabéu

El viernes 26 de abril, a las 17:00h, el Estadio Santiago Bernabéu abrirá sus puertas para la celebración de la séptima edición del festival Locos por la Música, en el que será el primer concierto después de la espectacular remodelación del recinto deportivo, que ya se ha podido disfrutar en los encuentros del club merengue. Locos por la Música ha desarrollado con éxito ediciones en Valencia, Murcia, Alicante, A Coruña, Tenerife y Fuengirola, y ahora le toca a la capital de España.

El festival 'Locos por la música' es el primer concierto que se ofrece en el Santiago Bernabéu tras su reforma. Cedida

Serán siete horas de música en directo, en una auténtica celebración del pop y el rock en español, con un increíble plantel de artistas que interpretarán en directo los temas más destacados de su carrera, esos que forman parte de la banda sonora que ha marcado a toda una generación.

Así, la programación musical de la séptima edición del festival contará con las actuaciones de Juan Magán, Camela, Seguridad Social, DJ Nano, Modestia Aparte, OBK, Rafa Sánchez (La Unión), Cómplices, Coti, Amistades Peligrosas, Melón Diesel, Los Rebeldes, Toreros con Chanclas, Soraya, Mercedes Cañas, Javier Andreu (La Frontera) y La Guardia. Para todos los gustos y de amplio espectro. En esta edición, la aerolínea Binter es patrocinador oficial para celebrar la apertura de sus rutas entre Madrid y Canarias.

Viernes 26 de abril (17 h.) | Estadio Santiago Bernabéu | desde 42€

Música clásica. 'La Creación', oratorio de Haydn

Cuando Franz Joseph Haydn viajó a Londres en 1791, el mismo año de la muerte de Mozart, tuvo la oportunidad de conocer los numerosos oratorios de Händel, que le causaron gran impacto. Tras su regreso a Viena, dio cauce a esa impresión componiendo La creación, un oratorio basado en la tradición bíblica, ofrecido a través de una partitura diáfana, llena de sorprendentes efectos. Pareció renovar un juvenil ímpetu con las descripciones naturalistas que se suceden en esta obra, mostrando un humanismo emocionante.

Kent Nagano dirigirá este fin de semana la Orquesta y Coro Nacionales de España. Antoine Saito

Kent Nagano dirige a la Orquesta y Coro Nacionales de España esta obra paradigmática del Clasicismo. El maestro Nagano, está considerado como una de las primeras figuras de la dirección orquestal mundial así como del repertorio operístico. Le vemos en este video, ofreciendo buenas razones para asistir a los conciertos de este fin de semana, y destacando el momento en que esta obra surgió como respuesta a una época de paz.

Los conciertos, que se celebrarán este próximo fin de semana, contarán con la participación de los solistas invitados Marie-Sophie Pollak (soprano), Christoph Prégardien (tenor) y Simon Bailey (bajo-barítono).