Wegovy, el nuevo fármaco para adelgazar, llega a España a este precio: ¿quién puede adquirirlo?

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, ha autorizado la venta de Wegovy (semaglutida) en España. El fármaco ha tenido que ser aprobado en nuestro país como alternativa a otros medicamentos como Ozempic, que está atravesando un período de falta de suministro importante en el sector de la salud.

Estos fármacos, que de normal están indicados para personas con diabetes tipo 2, han pasado a ser uno de los medicamentos líderes en la lucha contra la obesidad. En el principio activo ya mencionado, la semaglutida, los profesionales sanitarios encontraron otro uso médico como es el del control del peso. Así pues, Wegovy llega a nuestro país como forma de subsanar la alta demanda que están teniendo. Pero, ¿a qué precio y quiénes podrán adquirirlo?

Wegovy en España: ¿cuál es su precio?

Wegovy es un fármaco en inyección para tratar la diabetes tipo 2, eficaz en la pérdida de peso. Getty Images

La obesidad se ha convertido en un problema importante a nivel mundial para el sector médico. Sus consecuencias negativas en la salud, que incrementan los factores de riesgo paras otras enfermedades, ha hecho que los médicos encuentren en este tipo de fármacos una opción alternativa por su efecto saciante. Wegovy "funciona actuando en regiones (receptores) del cerebro que controlan el apetito, provocando que se sienta más lleno y menos hambriento, y que experimente menos ansia de comer", según recoge su ficha técnica.

Este medicamento al igual que el Ozempic se administra a través de una inyección a la semana bajo la piel. Lo normal es que se empiece con una cantidad mínima, que suele ser los 0,25 mg y si el paciente lo tolera subir la dosis gradualmente durante 16 semanas. Wegovy marca su dosis de mantenimiento en 2,4 mg y su precio es de 128 euros.

¿Quiénes podrán adquirirlo?

Wegovy y Ozempic se inyecta una vez a la semana a través de una pluma. Getty Images

Estos fármacos que pertenecen a la familia de los análogos de GLP-1, están indicados mayoritariamente para personas con diabetes tipo 2. La semaglutida, a través de fármacos comercializados como el Ozempic, Wegovy e incluso Byetta y Lyxumia, que han cesado su comercialización según la AEMPS, controlan los índices glucémicos. Es por ello que, estos medicamentos, solo pueden ser utilizados bajo prescripción médica.

Así pues, y tras detectar Sanidad mal uso o retiradas sin receta, recuerdan que Wegovy en España se comercializará bajo unos parámetros que ponen a la personas diabéticas como la mayor prioridad. La falta de suministro de Ozempic ha hecho que estos pacientes no tengan el acceso indicado a su tratamiento habitual. No obstante, eso no significa que Wegovy no sea recetado para controlar el peso, pero sí tendrán que cumplir unos requisitos:

Pacientes con IMC mayor al 30kg/m2 con patología como hipertensión, diabetes u otras patologías.

Adolescentes mayores de 12 años con obesidad o que superen los 60 kg.​

El profesional médico tendrá que evaluar cada caso individual y siempre pautar el tratamiento con una combinación de dieta saludable y actividad física. Estos fármacos cada vez más famosos por su control de peso todavía siguen estudiándose debido a algunos efectos adversos que se han encontrado. Hasta el momento, según los estudios clínicos, los más comunes son: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza y fatiga.

Referencias

Situación de suministro de los medicamentos análogos del GLP-1. (2024, 24 abril). Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. https://www.aemps.gob.es/informa/la-aemps-actualiza-la-situacion-de-suministro-de-los-medicamentos-analogos-del-glp-1/

Ryan, D. H., Lingvay, I., Colhoun, H. M., Deanfield, J., Emerson, S. S., Kahn, S. E., Kushner, R. F., Marso, S., Plutzky, J., Brown‐Frandsen, K., Gronning, M. o. L., Hovingh, G. K., Holst, A., Ravn, H., & Lincoff, A. M. (2020). Semaglutide Effects on Cardiovascular Outcomes in People With Overweight or Obesity (SELECT) rationale and design. American Heart Journal/ˆThe ‰American Heart Journal, 229, 61-69. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2020.07.008

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.