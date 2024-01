Investigan las 'inyecciones para adelgazar' por efectos secundarios como ideación suicida

Los medicamentos de la familia GLP-1, que incluyen la semaglutida, la liraglutida y la tirzepatida, son fármacos para tratar la diabetes de tipo 2 que se popularizaron durante el pasado año como 'inyecciones para adelgazar'. Aunque existen avales médicos para su uso como tratamiento para la obesidad dentro de unas pautas muy específicas, el abuso de ellos llegó incluso a provocar problemas de suministro en problemas como España.

En general, existe una tendencia al aumento de la demanda de estos fármacos, no sólo por usos fuera de pauta sino también porque las propias condiciones para las que se emplean vienen aumentando su incidencia durante las últimas décadas en muchos países desarrollados. Esto está motivando una investigación más exhaustiva sobre sus posibles efectos secundarios por parte de entidades como la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA), que ha recibido reportes de que estos fármacos podrían provocar reacciones adversas como pérdida de pelo, ideación suicida o aspiración.

¿Cuál es el riesgo de pensamientos suicidas?

De momento, estos reportes deben tomarse con cautela, y existen otros estudios (como el publicado en Nature Medicine) que no han encontrado ninguna asociación entre algunos de estos fármacos (concretamente la semaglutida) y el riesgo de ideación suicida. Sí que existe, no obstante, evidencia del riesgo de efectos secundarios como problemas gastrointestinales (náusea y vómitos), aumento de la frecuencia cardíaca, pancreatitis y gastroparesis, según cita el portal de noticias sobre salud Medical News Today.

Esto no quita que las medicaciones GLP-1 se consideren seguras, siempre que se usen de acuerdo con sus indicaciones: como sucede con todos los fármacos aprobados, se considera que los beneficios que aportan superan los riesgos potenciales. Aún así, debe resaltarse que se trata de fármacos sujetos a receta médica y por tanto deben emplearse siempre bajo la supervisión de un profesional.

Respecto al riesgo de pérdida de cabello, los expertos consultados por Medical News Today han subrayado que se trata de un problema que suele acompañar cualquier pérdida significativa de peso, especialmente en las mujeres, debido principalmente a los cambios hormonales que tienden a producirse en este contexto y también por posibles deficiencias vitamínicas y minerales. Eso sí, es necesario llevar a cabo investigaciones para dilucidar sobre si esta clase de medicaciones puede incrementar adicionalmente el riesgo de que se produzca caída del cabello.

Vigilancia ante efectos secundarios

Algo similar sucede con el riesgo de aspiración. Uno de los efectos de los fármacos GLP-1 es una ralentización del vaciado del estómago; al dormir o tumbarse, esto puede significar que parte de los contenidos ingresan en la parte superior del tracto digestivo y se produzca aspiración. Por ello, se aconseja que los pacientes que estén bajo este tratamiento no cenen inmediatamente antes de irse a dormir.

Esta vigilancia frente a posibles efectos secundarios forma parte de los procesos normales por parte de las agencias de seguridad sanitaria de todo el mundo. En el caso de todos los fármacos, es posible que se modifiquen los prospectos con el paso del tiempo para ir añadiendo nuevos posibles efectos adversos que se vayan detectando después del comienzo de la comercialización.

Por ello, la recomendación es que cuando un paciente está siguiendo un tratamiento y experimenta algún síntoma preocupante, incluyendo aquellos de orden psiquiátrico, consulte con su médico tanto si está incluido en el prospecto del medicamento como si no.

Referencias

