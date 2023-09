Este es el fármaco más efectivo para perder peso y controlar la glucosa en sangre, según la ciencia

En los últimos años se ha venido desarrollando serie de medicamentos para el control de la glucosa y para reducir el peso corporal que han logrado mejorar notablemente la salud de muchos pacientes con condiciones como diabetes u obesidad, a pesar de que también se han documentado casos de uso indebido que incluso han llegado a provocar problemas de abastecimiento en países como España.

Ahora, un estudio ha comprobado la eficacia de las dos opciones principales, aprobadas en ambos los casos por la Administración de Alimentos y Medicamentos norteamericana (FDA) y ha llegado a la conclusión de que la tirzepatida, vendida bajo el nombre comercial Mounjaro, es más eficaz que otros fármacos como la semaglutida (vendida como Ozempic y Wegovy) para el tratamiento de la diabetes de tipo II y para lograr la pérdida de peso.

Más eficaz, pero con mayores efectos secundarios

Estas son las conclusiones de un meta-análisis de 22 ensayos clínicos que será presentado en la convención anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes que se celebra en Alemania este mes de octubre y cuyos resultados han sido reportados por el portal de noticias sobre Salud Medical News Today.

Así, por ejemplo, la tirzepatida 15 mg logró de media una pérdida de 5,4 kilos más que la semaglutida de 2mg; la tirzepatida 10mg logró casi 3,62 kilos más que la semaglutida 2mg y la tirzepatida 5mg casi 1,8 kilos más que la semaglutida 1mg.

En comparación con el placebo, ambos fármacos aumentaban el riesgo de sufrir efectos secundarios, incluyendo problemas gastrointestinales como náusea, vómitos y diarrea. Cabe señalar, no obstante, que ese aumento en el riesgo era mayor en el caso de la trizepatida.

¿Cómo funcionan las 'inyecciones para adelgazar'?

Aunque a veces se han presentado, especialmente en redes sociales, como 'inyecciones para adelgazar', ambos fármacos funcionan de una manera mucho más compleja que eso. Los dos son activadores de los receptores del péptido similar al glucagón 1 (GLP-1); es decir, activan los sistemas celulares que reaccionan ante esta hormona, producida por el intestino para regular la glucosa estimulando la producción de insulina.

La pérdida de peso es un producto secundario de este mecanismo, ya que algunos de los cambios que favorece incluyen la interacción con los centros del apetito en el cerebro. La tirzepatida, además, estimula también los receptores de otra hormona (polipéptido insulotrópico dependiente de la glucosa o GIP), lo que podría estar detrás de su eficacia aumentada así como del mayor riesgo de que se produzcan efectos secundarios relevantes.

Sea como sea, y teniendo en cuenta las instancias detectadas de uso indebido, es preciso recordar que se trata en los dos casos de tratamientos sujetos a receta médica, empleados en el abordaje de condiciones como la obesidad (clínicamente diagnosticada) o la diabetes de tipo II. El uso de estos fármacos fuera de pauta puede incrementar los riesgos para la salud y debe evitarse en todos los casos.

