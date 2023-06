¿Por qué no es bueno pesarse todos los días?

La llegada a España de la vacuna para adelgazar fue toda una revolución. Y es que cuando se acerca el verano, la alarma de la 'operación bikini' se activa en la mente de muchas chicas. Las ganas de que el traje de baño quede perfecto, pasa por estrictas dietas y constantes visitas a la báscula. Ante esto, los expertos hablan sobre los problemas de obsesionarse con la pérdida de peso y de las posibles técnicas contraproducentes, además de poco saludables llevadas a cabo con este objetivo.

¿Cuál es el mejor momento del día para pesarse?

Lo ideal es pesarse a primera hora de la mañana, con poca o ninguna ropa, tras ir al baño y antes de desayunar. Es recomendable hacerlo a la misma hora para que la comparación del peso sea similar en los diferentes pesajes.

La salud y el peso son temas delicados y bastante privados. Getty Images/iStockphoto

Cómo controlar la bajada de peso

Los expertos insisten que, en el caso de llevar un régimen con el nutricionista, lo mejor es pesarse en la consulta, ya que es el especialista el que marcará lo que es normal y lo que no. Si todo va bien, o no. Al final cada cuerpo es un mundo y tiene sis propios tiempos de reacción: "Tenemos que ser conscientes de que el peso de una persona puede tener variaciones a lo largo del día de cerca de 1 kg y que no obedecen a variaciones del porcentaje de masa magra o grasa corporal. Además, también existen ciclos de aumento y disminución de peso, típicamente semanales, con subida durante el fin de semana y pérdida entre el lunes y el viernes, así como ciclos mensuales relacionados con los ciclos hormonales, en la mujer", sostienen desde la Clínica Sarabia.

¿Cada cuanto hay que pesarse cuando quieres adelgazar?

Las redes sociales están repletas de fotos del antes y del después. En la primera foto la persona pesa menos y tiene mayor flacidez; sin embargo, en la segunda imagen pesa lo mismo o más, pero se ve más tonificada. Esto es real, ya que los músculos también influyen. Por lo tanto, limitar la estética corporal a los datos que muestra la báscula, no es del todo exacto, ni concluyente.

También es importante tener en cuenta, sobre todo al principio, que de un día al siguiente es muy difícil notar resultados, por lo que pesarse cada día puede ser contraproducente, decepcionante y frustrante, tanto en hombres como en mujeres. De hecho, "pesarse con mayor o menor frecuencia dependerá de la estabilidad emocional y decisión de cada uno, pero lo más recomendable es hacerlo una vez a la semana", sostienen desde Man Medical Institute, que recuerdan que "el peso no lo es todo para lucir un cuerpo escultural".

Peligros de pesarse todos los días

Por su parte, desde Quirón Salud, remarca las consecuencias de este hábito diario en la salud mental: "Pesarse a diario provoca una inevitable comparación con el peso de los días anteriores, pérdida de perspectiva al olvidarnos del peso de hace una semana o un mes, y asociación del resultado con lo que hemos comido o la cantidad de ejercicio realizado. Esto genera una obsesión y necesidad de control excesiva sobre la comida y la actividad física", sostienen, al mismo tiempo que enumeran las consecuencias.

Conviene consultar con un especialista a la hora de perder peso, para cuidar la salud mental y no caer en el efecto rebote. PIXABAY.

-Si el resultado o la evolución no cumple nuestras expectativas, aparece una fuerte frustración, desmotivación, culpabilidad y vergüenza por el cuerpo, los hábitos e incluso por nuestra capacidad de autocontrol.

-Durante el fin de semana, se suceden más situaciones que animan a que comamos más y el lunes comenzamos de nuevo la dieta o rutina de restringir y prohibir, no sin antes acudir a la báscula para corroborar con asombro y alegría, o con frustración y culpa, cómo de malos o buenos han sido nuestros "excesos, licencias, premios o comidas libres".

-Pensar constantemente en el peso y lo que el resultado de la báscula nos permite o no comer, debilita a la mente y "nos incapacita para pensar que hay más indicadores y beneficios por los que cuidarse y comer sano y de manera flexible. El peso no es, ni debe ser, el indicador de nuestro cambio de hábitos o de nuestro estado de salud".

"Que el objetivo sea cambiar y mantener buenos hábitos, no el peso", insisten.

