Selena Gomez, Laura Galán... Así es la cárcel de la báscula (o cuando lo que se juzga no es la prenda, sino el cuerpo)

Por más que la sociedad parezca volcada en defender la salud mental y condenar el 'bullying' estructural, las redes sociales no dejan de repetir sus mecanismos de odio voraz en cuanto tienen una oportunidad. La última diana de los insultos virtuales ha sido Sam Smith, que en su último vídeo aparece enfundado en un corsé presumiendo de silueta no normativa. Mientras que Harry Styles ha sido aplaudido constantemente por llevar monos de firmas como Palomo Spain, collares de perlas y vestidos, este odio volcado sobre Smith demuestra el doble rasero que existe a la hora de valorar una estética que lucha contra la normatividad.

"Es repugnante ver a la gente machacar a Sam Smith por su apariencia cuando tiene la silueta de tantas personas. Que Dios perdone a una persona 'queer' vestirse como le venga en gana sin pedir perdón, porque al parecer, solo las personas delgadas pueden hacerlo", escribe un usuario en las redes. El que el mono brillante de Valentino de Sam Smith sea apedreado, mientras que el de Styles sea alabado, demuestra una dolorosa verdad: que lo que se juzga no es la prenda, sino el cuerpo. Harry Styles puede experimentar con la moda desde un espectro 'mainstream' porque es un hombre delgado, blanco, famoso y no tiene ninguna discapacidad. Estos privilegios sociales le permiten adoptar una estética de forma artística, porque seguirá siendo atractivo a ojos de una sociedad eminentemente gordófoba.

Sam Smith en su último videoclip D.R.

La talla de las celebridades sigue siendo objeto de debate constantemente. Si bien durante las navidades ya hablamos infinidad de veces de la importancia de no hacer alusión al peso de los demás, al parecer cuando nos tomamos las 12 uvas olvidamos incluir en nuestros propósitos no convertirnos en jurados de los cuerpos ajenos. "Cualquier tipo de comentario sobre el peso, el aspecto físico, la cantidad de comida que hay en el plato es hiriente para una persona con un TCA y, además, es contraproducente. Cuanto más presionada se sienta la persona, más resistencia generará hacia la comida", explica Raquel Velasco del Castillo, psicóloga de bluaU de Sanitas.

Poco después de comenzar el año, Selena Gomez tuvo que justificar que había subido de peso por "habérselo pasado demasiado bien" durante las fiestas. Lo cierto es que la cantante lo decía con cierta ironía, pues sube muchos vídeos en los que se burla de la cultura de dieta a la que vivimos sometidos, pero no ha de ser fácil ver cómo el mundo emplea la báscula como una piedra arrojadiza.

Selena Gómez en los Globos de Oro, 2023 Getty Images

Laura Galán, la protagonista de la aclamada Gordita, ha hablado de la violencia médica a la que se enfrentó de pequeña, cuando una doctora especialmente gordófoba la citaba constantemente a consulta pese a tener analíticas perfectas. Reconoce que por la calle sí ha tenido que escuchar comentarios sobre su cuerpo de forma recurrente, pero demuestra con sus palabras, con su actitud y con sus looks el orgullo por su talla, una silueta que por cierto, según muchos medios, no es tendencia, y somos conscientes de que hemos hablado de la talla como de un objeto sujeto a modas…

Laura Galán en los Premios Feroz 2023 Getty

Vender la silueta como una tendencia tiene consecuencias psicológicas y por supuesto, ahonda en los trastornos de conducta alimentaria. Según la Fundación Fita, en España existen 400.000 casos de personas que sufren TCA, y se espera que aumente un 12% en los próximos 12 años. En Instagram el hashtag '#anorexia' supera los 5,5 millones de publicaciones y #diet se sitúa en los 72 millones, por lo que como asegura Eduardo Cruz, CEO de Qustodio, "las redes sociales pueden ser muy peligrosas para los menores. Para evitarlo, es fundamental conocer qué páginas siguen o quiénes son los modelos de los jóvenes en redes sociales, cuáles son sus gustos o sus plataformas preferidas. Tener comunicación fluida sobre la vida online de los más pequeños es una herramienta muy útil para intentar anticipar conductas nocivas".

Cuando el New York Post publicó un artículo llamado 'Bye-bye booty: Heroin chic is back', las redes sociales (con toda la razón) enloquecieron, pero la noticia real no es el revuelvo que desencadenó el titular entre las generaciones más jóvenes, sino el hecho de que los que pertenecemos a las previas hayamos crecido entre noticias que hoy resultarían impensables como "Los pezones pequeños están de moda" o "Ya no se lleva tener un escote generoso", como si el cuerpo fuera moldeable para encajar en las caprichosas y fugaces tendencias.

Paloma Elsesser con 'total look' de Miu Miu ID

El regreso de la moda de los años noventa, esa que abrazaba los 'crop tops' y los pantalones de talle bajo, parece llevar consigo asociada una tipología de silueta como requisito indispensable para poder lucir tales looks, pese a que la mini falda viral de Miu Miu fue exhibida en las revistas de moda por modelos y celebridades de todas las tallas. Entonces pensamos que nos hallábamos ante un triunfo, pero el actual aplauso al regreso de la delgadez que triunfaba hace décadas viene a demostrar que habíamos descorchado el champán demasiado pronto…

Cuando las diferentes siluetas se enfrentan y los diferentes cánones de belleza se contraponen, queda claro que la sociedad piensa que los cuerpos son tendencias y que las mujeres hemos de ser auténticas 'shape shifters' capaces de transformarnos a base de ejercicio, dietas imposibles, cirugías e incluso medicaciones insospechadas para adaptarnos a ellas. En la era del BBL ('Brazilian But Lift'), que apostaba por los implantes de glúteo que ahora muchos creen se han quitado las Kardashians para adaptarse al neo 'heroin chic', se nos vendía la idea de que por fin las tendencias celebraban las curvas, pero lo que no nos contaban es que eran unas curvas muy concretas que defendían que la grasa se encontrara en puntos muy específicos. ¿El secreto para lograr esa silueta? En muchos casos, los implantes y la cirugía.

Jameela Jamil, actriz, presentadora y activista, alude al mito de la belleza de Naomi Wolf al criticar el regreso del 'heroin chic'. "No estamos hablando de belleza, porque puedes ser bella teniendo diferentes tallas y diferentes silueta. Se trata de controlarnos y de distraernos. Supone una bofetada a todas las personas que están abrazando sus curvas sin caer en la cultura de la dieta. Controlamos el mercado: las mujeres somos el mercado. No pueden decirnos qué está de moda. Somos nosotras quienes les decimos qué tendencias son las que nos van", dice en el podcast Pop Culture With Chanté Joseph.

En su Instagram, en cuanto salió el controvertido artículo que hablaba del regreso de la delgadez extrema, aseguró que no íbamos a retroceder. "Pertenezco a una generación que fue la primera oleada de esta "tendencia", y jamás nos hemos recuperado. He perdido dos décadas de mi vida. Te ruego que reniegues de esto, que huyas de ese tipo de personas y de los medios que participan en extender estas ideas. Hemos trabajado mucho para lograr avanzar y no nos van a echar atrás. Hundamos la cultura de la dieta", escribe.

Anorexia BENJAMIN WATSON, FLICKR

"Los hombres no tienen que aguantar que les llegue un dossier informativo cada década que define el nuevo cuerpo que se espera que tengan. Me asquea que la anorexia sea la causa de muerte más común de entre todas las enfermedades mentales, y promocionar cosas así tendría que estar penado por la ley. No hay nada chic en tener una adicción a las drogas para lograr ser tan delgada, porque te estás muriendo lentamente. Me aburre que se subestime el derecho de estar contentas con nosotras mismas. ¿Tenemos que ser empujadas a extremos cada vez? Os propongo la felicidad chic", dice, y no podemos más que dejar de teclear, levantarnos y aplaudir.

