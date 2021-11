El factor que debes vigilar para adelgazar correctamente y evitar riesgos de salud

Las estrategias para perder peso (que absolutamente siempre deben formar parte de una terapia para afecciones como la obesidad y estar prescritas y vigiladas por un médico, y nunca deben llevarse a cabo por motivos estéticos) siempre deben tener en cuenta otros aspectos de nuestro cuerpo para evitar dañar nuestro estado de salud.

Así, la pérdida debe concentrarse principalmente en la grasa acumulada en el cuerpo, ya que perder excesiva masa muscular puede ser tremendamente pernicioso, llegando a causar condiciones como sarcopenia (pérdida de fuerza y funcionamiento muscular).

También es importante la calidad del músculo

Con todo, como señala un artículo publicado en la revista científica Advances in Nutrition, la masa muscular no es el único indicativo de la salud muscular. De hecho, las personas obesas tienden a tener mayor masa muscular que las que no lo están.

Esto, como es lógico, no significa que tengan una mejor salud, ni siquiera a nivel muscular. Existen otros elementos indicativos de lo que podríamos llamar la 'calidad del músculo' y que tienen que ver principalmente con su desempeño (es decir, con su fuerza) en relación con su masa.

En función de ello, señalan los autores, es necesario orientar las estrategias no sólo a la pérdida global de peso, sino también a la preservación de la masa muscular dentro de unos parámetros y a mantener (o mejorar) su desempeño, aumentando su fuerza. Para lograr este objetivo, afirman, es vital tener en cuenta tanto la dieta como el ejercicio físico que se realiza.

Mantener los músculos sanos

Según este estudio, los problemas musculares en el marco de las terapias de pérdida de peso suelen tener más que ver con una falta de medidas para mantener la salud muscular más que con las propias medidas para paliar la obesidad.

De hecho, la literatura sobre esta cuestión, tal y como recogen los investigadores está mayoritariamente de acuerdo en que la pérdida de peso inducida por la dieta, aunque suele conllevar también una reducción de la masa muscular, en principio no afecta negativamente por sí misma a la fuerza.

Por el contrario, el principal motivo detrás de la pérdida de fuerza en los músculos es la falta de ejercicios físicos adecuados (y esto, en combinación con la pérdida de masa muscular a causa de la dieta, sería el desencadenante de la sarcopenia). Concretamente, es preciso realizar ejercicios aeróbicos (que aumentan la masa muscular) y de fuerza (que aumentan la masa y la fuerza del músculo) en paralelo a la dieta para perder peso.

El uso de suplementos dietéticos y medicamentos

No obstante, y aunque como hemos visto el principal pilar para lograr una pérdida de peso sana está en la combinación de cambios en la dieta (supervisados por un médico y adaptados a las condiciones del paciente) con la práctica del ejercicio físico, también existen ciertos medicamentos y suplementos que pueden ayudar a preservar la masa corporal magra (principalmente muscular) y a evitar los problemas de salud que pueden derivar de su pérdida.

En ello incide un artículo publicado en el medio especializado Nutrients, que recoge varias tácticas orientadas al mantenimiento de una composición corporal adecuada en los procesos importantes de pérdida de peso.

Algunos ejemplos de esto serían el té verde, plantas como la Garcinia Cambogia o la Irvingia gabonensis y sustancias como el picolinato de cromo. Sin embargo, tal y como advierten los autores, el uso de las mismas dependerá en gran medida de la dieta que se esté siguiendo, por lo que deberán usarse a discreción del médico que supervise el tratamiento.