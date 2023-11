Por qué la diabetes de tipo 2 puede incrementar el riesgo de cáncer de páncreas, según un estudio

El cáncer de páncreas, si bien es relativamente poco frecuente (en España se diagnostican cada año unos 8.169 casos, lo que es una cifra reducida) es un tipo particularmente letal. Conocemos varios de los factores que aumentan el riesgo de padecerlo (como el consumo de alcohol o de tabaco), lo que es fundamental para su prevención; por ejemplo, cada vez disponemos de más evidencias que lo relacionan con la diabetes de tipo 2.

De hecho, algunos científicos opinan que en la naturaleza de esta asociación yacen las claves para descubrir nuevas vías de prevención e incluso de potenciales tratamientos.

Hiperinsulemia, enzimas y células cancerosas

Un reciente trabajo publicado en el medio académico especializado Cell Metabolism ha ahondado en la relación existente entre los niveles excesivos de insulina (una condición que frecuentemente se observa en pacientes con obesidad y/o diabetes de tipo 2) y la aparición de cáncer de páncreas.

Particularmente, los autores del artículo estudiaron el adenocarcinoma pancreático ductal (la forma más común de cáncer de páncreas) en modelos in vivo e in vitro, en los que observaron que los niveles excesivos de insulina estimulaban una mayor producción de ciertas enzimas digestivas empleadas para digerir alimentos ricos en grasas.

Similarmente, encontraron que las cantidades excesivas de enzimas digestivas aumentaban la inflamación en los tejidos del páncreas y favorecían el desarrollo de células precancerosas.

Posibles vías para atajar el cáncer de páncreas

En parte, lo más interesante de este trabajo no es sólo el modo en el que amplia nuestra comprensión del cáncer de páncreas (una clase particularmente poco comprendida de tumor) y de los factores que contribuyen a su riesgo, sino la luz que arroja sobre posibles vías terapéuticas para la prevención y el tratamiento de la patología.

Concretamente, actuar sobre la hiperinsulemia (la producción excesiva de insulina) en personas que la padecen, algo para lo que ya contamos con herramientas, podría ayudar a reducir el riesgo de aparición de la neoplasia o a ralentizar su crecimiento.

De un modo parecido, de estas conclusiones se deriva que otra posibilidad puede estar en actuar sobre la producción de estas enzimas digestivas que elevan los niveles inflamatorios en el páncreas.

En cualquier modo, y especialmente para las personas que no tienen un perfil de riesgo genético incrementado (que se sabe que a menudo juega un importante papel en el desarrollo del cáncer de páncreas) estas evidencias están en línea con las recomendaciones establecidas para reducir el riesgo de padecer tanto cáncer de páncreas como otros tumores: un estilo de vida saludable con una dieta rica en frutas y verduras, la práctica habitual de ejercicio físico y la abstención en el consumo de alcohol o tabaco.

