El 63% de los médicos no considera la obesidad una enfermedad crónica: "El paciente no tiene la culpa"

La obesidad es una enfermedad crónica alrededor de la cual orbitan "más de 200 enfermedades". Así lo ha descrito la doctora Susana Monereo, responsable de la Unidad de Obesidad, Metabólico y Endocrino del Hospital Ruber Internacional (Madrid), para citar, entre otras, a la diabetes, el cáncer, alteraciones en la fertilidad o problemas de artrosis. Sin embargo, el 63% de los profesionales sanitarios sigue sin percibirla como crónica. Además, el 38% reconoce tener prejuicios contra las personas con obesidad, lo cual supone un "obstáculo" para su diagnóstico y tratamiento. Estas son las principales conclusiones de la encuesta Modelos de Atención a la Obesidad, realizada con 1.200 profesionales sanitarios España, Italia, Alemania, Canadá, Australia, Brasil, Malasia y Turquía por la red de expertos Obesity Policy Engagement Network (OPEN).

Los datos se han presentado este martes a través de una rueda de prensa online en la que, junto a Monereo, también ha participado el doctor Felipe Casanueva, profesor emérito de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Ambos especialistas, miembros de OPEN España, han advertido de la "falta de concienciación y formación" del personal sanitario, que no llega a percibir como enfermedad crónica la obesidad, y de la "escasez de recursos" para diagnosticar y tratarla, tanto humanos como de tiempo en consulta (que están relacionados entre sí).

En concreto, un 23% de los profesionales sanitarios clasifica la obesidad como un proceso reversible que es "consecuencia de unas malas elecciones personales activas y habituales por parte del sujeto", reza el informe. "Es importante evitar el estigma cuando se trata a pacientes con obesidad. Es una enfermedad en la cual el paciente no tiene la culpa y no es capaz de escapar si no es con ayuda del sistema sanitario y tratamiento médico", ha apuntado Casanueva. "La obesidad es una enfermedad, no es un estilo de vida aberrante, no es la culpa del paciente, no es algo circunstancial. Es una enfermedad que se cronifica y hay que tratarla toda la vida", agrega Monereo.

Según una investigación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) realizada a finales del año pasado, se estima que el 55,6% de los adultos residentes en España tienen sobrepeso y un 18,7%, obesidad. En población infantil, un tercio de los niños, niñas y adolescentes en España tiene exceso de peso, y uno de cada diez presenta obesidad. Desde la red OPEN auguran que, para 2030, el 29,4% de la población española sea obesa. "Y de aquí a 10 años, el 37%. Y no va a haber recursos para tratarlos", ha recalcado la doctora.

Además, "solo" un 46% de los profesionales sanitario asegura haber recibido 20 horas o más de formación en obesidad. "Faltan recursos médicos y, sobre todo, falta tiempo en consulta. Al paciente con obesidad cuesta tiempo entenderlo y evaluarlo. Por ejemplo, solo el 50% de las mujeres gestantes con obesidad, que es un punto crítico, tienen acceso a tratamientos específicos", ha anotado Monereo.

Un "fracaso" en la prevención

Los expertos de OPEN España vienen demandando desde hace "muchos años" un Plan Nacional contra la Obesidad y consideran que los planes de prevención actuales, centrados en actuaciones en los menús escolares, "han fracasado" y no son suficientes porque "ningún país ha logrado detener la progresión" de la obesidad. "Se necesita un plan integral transversal de toda la sociedad para detener el avance de la obesidad y tratar a los pacientes que ya la padecen. Este plan debe llegar a toda la población. Tan importante es la labor del personal sanitario como de los docentes, urbanistas, arquitectos o los medios de comunicación", ha reflexionado Casanueva.

"La culpa no es del paciente, como nadie es responsable de las enfermedades que sufre. Esto viene de una concepción errónea de que el problema de la obesidad es que hay que comer menos y caminar más. Esto es mentira. En estos momentos, a pesar de las investigaciones sobre el tema, no sabemos a qué se debe la epidemia de la obesidad. Hay factores genéticos, ambientales, sociales... pero la causa real aún no la sabemos y, por tanto, no podemos pedirles a los pacientes que sean ellos los que salgan por sí mismos de esta situación", ha continuado el doctor Casanueva, al tiempo que ha instado a las autoridades sanitarias a realizar una "reflexión sobre por qué han fracasado en la prevención". Una "buena forma", ha continuado, sería que el Ministerio de Sanidad se reuniera con las sociedades científicas.

Pero no se ha quedado ahí, Casanueva ha anotado que grandes ciudades como Londres o Nueva York están desarrollando "un nuevo urbanismo" que invite a la población a realizar más ejercicio. "Esto todavía en España no ha permeado, seguimos creyendo que la obesidad es un tema solo del Ministerio de Sanidad, y no lo es, es de todas la sociedad y administraciones", ha dicho.

Respecto a los factores sociales identificados como causantes de la obesidad, la doctora Monereo ha explicado que "entendiendo que somos individuos biológicamente hechos para almacenar energía en forma de casa, lo que ha cambiado en los últimos miles de años ha sido en entorno, lo social. Ha aumentado el sedentarismo y la disponibilidad de alimentos. Ha habido un cambio muy importante en el equilibrio entre la actividad física y la ingesta. Pero también ha cambiado el estrés vital, el cómo están hechas las ciudades, el dormir mal, la inseguridad, las pantallas... La suma de muchos factores ha hecho que biológicamente no estemos adaptados a esta situación y eso hace que aparezca obesidad. Es un mecanismo biológico que se pone en marcha y que no es tan fácil controlar", ha concluido Monereo.