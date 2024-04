El 40% de madrileños sufre sobrepeso y cerca de la mitad tienen riesgos cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. El colesterol alto, el sobrepeso, el consumo de tabaco, alcohol y una dieta desequilibrada son algunos de los factores de riesgos que influyen en su desarrollo. Un estudio de la Comunidad de Madrid ha reflejado que un alto porcentaje de la población adulta tiene un riesgo elevado de sufrir patologías relacionadas con el corazón. Además, se muestra que en algunos casos se ignora la existencia de estos problemas o no se controlan de manera adecuada. Desde el Gobierno regional estudian implementar un programa de cribado para detectar de manera precoz este tipo de riesgos.

En el estudio han participado 3.546 de entre 50 y 75 años. Un tercio de los voluntarios presentaba antecedentes de patologías que afectan al sistema circulatorio, como al corazón o vasos sanguíneos. El resto desconocía reunir variables asociadas. Los datos muestran que el 40% de los ciudadanos tenían sobrepeso y el 30% presentaba obesidad. Junto a esto, se unen otros factores de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades como el tabaquismo, un 20% eran fumadores activos, la falta de actividad física, el 30% se declaraba sedentario o que realizaba poco ejercicio. Además, el 49% no seguía la dieta mediterránea.

El 75% de las personas con el colesterol alto tenían mal controlado sus factores de riesgo. Además, un 47% de los voluntarios, sin historial clínico previo de esta patología, mostraban unos niveles elevados. Casi la mitad de la muestra tenía hipertensión y el 60% de estos no mantenían un correcto seguimiento.

"Muchas veces pensamos que estamos sanos, pero no estamos tan saludables como creemos", ha indicado la Consejera de Sanidad, Fátima Matute, este viernes durante la presentación de los resultados de este estudio pionero en España. La responsable de Sanidad ha reflejado la importancia de la prevención con este tipo de cribados. "No es solo que tengas una muerte prematura, sino que te puedes quedar en un estado de dependencia y no tener una plena vida", ha expresado.

Durante la realización de estos cribados selectivos se detectó un 2% de nuevos casos de diabetes entre personas sin enfermedad cardiovascular previa. También se observó en el 21% de casos indicios de prediabetes. Por otro lado, el 29% de los diabéticos tenían su enfermedad fuera de control. En todos los casos donde se detectó factores de riesgo no diagnosticados o un mal control se derivó a los pacientes a sus centros de salud asignados.

"La detección de enfermedades cardiovasculares se basa en la respuesta individual a los síntomas, lo que significa que a menudo se diagnostican en etapas avanzadas", recoge el estudio. Por esta razón, la Consejería de Sanidad estudia implantar este programa de cribados de riesgos cardiovasculares en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). "Todo lo que sea beneficioso para nosotros es una prioridad. Para esto es importante que el producto interior bruto destinado a Sanidad aumente para invertir bien este dinero en proyectos como este", ha manifestado Matute. Desde el Gobierno regional han solicitado el Ministerio de Sanidad que incremente la partida presupuestaria para aproximarse al de otros países de Europa donde destinan el 10% del PIB.

El estudio se realizó entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. El análisis de los datos lo ha desarrollado CardioRed, red de colaboración que agrupa a los hospitales públicos como el Clínico San Carlos, Severo Ochoa, Príncipe de Asturias, además de trabajadores del SUMMA 112 y 43 centros de Atención Primaria donde el equipo de Enfermería realizaba las entrevistas y se procedía a medir su tensión arterial, peso, altura y se les tomó una muestra de sangre para conocer sus niveles de azúcar y colesterol.