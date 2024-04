¿Sabes la cantidad que debes aplicarte de cada cosmético? Un experto da las claves

A la hora de echarnos cremas y productos durante nuestra rutina facial podemos pecar de generosas o de tacañas. Es normal que te sigas liando y no tengas muy claro la cantidad de cosmético que hay que aplicarse en la piel para que cumplan con el efecto deseado.

Seguro que últimamente has visto en redes sociales como Instagram o TikTok imágenes en las que aparece una mano y en ella te indican la cantidad de cosmético que deberías aplicar en la piel de tu rostro. Es verdad, que sirven como un indicador para saber el mínimo a aplicar, pero, tienes que tener en cuenta lo que necesita tu piel y el tamaño de tu cara. Porque como bien apuntan desde los centros de estética Carmen Navarro: "Para empezar a cuidarte de la piel, primero debes comprenderla, por ello es fundamental que sepas si tienes una piel normal, grasa, mixta o seca. De ello dependerán los productos que utilices en tu rutina de belleza y los tratamientos que deberás realizarte".

Las cantidades en la mano, un buen comienzo

Para empezar con las cantidades a aplicar de cosméticos durante nuestra rutina facial, está bien tener como una pauta las imágenes de la mano que se están haciendo virales últimamente en las redes sociales. También hay que tener en cuenta que hay productos que tienen mayor dependencia en la cantidad que echemos en nuestra piel para surtir efecto o no. Es decir, no es lo mismo si nos quedamos escasos de sérum que de protección solar.

A la hora de aplicar la crema solar, los expertos lo tienen claro, dos dedos de tu mano de producto para que nos proteja bien.

Cantidad necesaria de cada cosmético para tu rutina

Hablamos con el equipo médico de la clínica estética Mira+Cueto de Madrid para que nos den su opinión de experto sobre la cantidad correcta de producto a aplicar durante tu rutina de belleza diaria y afirman que "no solo es importante el orden en el que aplicamos cada uno de los productos cosméticos (que se colocan del más ligero al más denso en textura), sino también la cantidad a aplicar de cada uno de ellos en función de las necesidades de nuestra piel".

En toda buena rutina de belleza hay que comenzar con la limpieza, luego la hidratación y por último la aplicación de protección solar. Veamos cuánto necesitamos de cada producto para cada uno de estos pasos.

1. ¿Qué cantidad de jabón utilizo para lavarme la cara?

La piel del rostro es la más expuesta a los agentes externos así que tienes que buscar un producto que la limpie sin dañarla y la cantidad de limpiador o desmaquillante a utilizar según nos indican desde la clínica Mira+Cueto, sería como el tamaño de un arándano, independientemente de la textura (espuma, gel, leche, jabón, etc.).

Mujer se limpia la cara. Freepik

2. Hidratación. la cantidad de crema que debes usar

Con ella conseguimos que la piel sea más resistente, tenga un mejor aspecto y prevenga las arrugas. En este paso utilizaremos el tamaño de un grano de arroz para la crema del contorno de ojos, que la aplicaremos a toquecitos.

Para el rostro, aplicaremos primero una gota del tamaño de un guisante de sérum y el tamaño de una almendra para la crema hidratante, ya sea de día o de noche. Hay que tener en cuenta que si te la aplicas también por el cuello, habría que poner el doble de producto.

Mujer a punto de aplicarse crema hidratante en la cara. Freepik

3. Protección solar: el truco para saber qué cantidad aplicar

La protección solar es muy importante y este producto sí que tiene una dependencia en la dosis para hacer su labor o no, así que es muy importante que te apliques a diario la cantidad de la longitud de tus dedos índice y corazón. Si se aplicara en el cuello también, habría que utilizar el tamaño de una uva de protección solar.

Lo ideal es aplicarlo 30 minutos antes de la exposición al sol y de manera uniforme. Debemos poner este producto también en las orejas, que es un área que solemos olvidar.

Mujer echándose crema de protección solar. gpointstudio on Freepik

Además, de la limpieza, hidratación y aplicación de la protección solar. Puedes tener en tu rutina de belleza, que no va a ser diaria, el uso de mascarillas y/o exfoliantes. De la primera se recomienda el tamaño de una nuez de producto a utilizar en el rostro, mientras que si vas a usar un exfoliante mecánico (con fricción) con el tamaño de una mora será más que suficiente.

Como bien indican los expertos de la clínica Mira+Cueto a la hora de seguir tu rutina facial tienes que tener en cuenta que "el colocar más cantidad de producto no significa que tendrá mejor efecto, de hecho, corremos el riesgo de saturar la piel, y provocar que algunos poros se cierren y se produzca algo de acné o que los productos que coloquemos al final no se absorban de la misma manera y no hagan su función adecuadamente".

En definitiva, como todo en esta vida, los excesos no son buenos.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.