Cinco errores que envejecen la piel y podrías estar cometiendo

Con el paso el tiempo, nuestra piel envejece, es un proceso natural; sin embargo, hay factores que aceleran esta evolución y que los expertos en España insisten en que mantengamos a raya.

A veces por defecto, y otras, por exceso, ciertos productos o hábitos de nuestro día a día favorecen los signos de la edad en nuestra piel. La mejor forma de tratar el envejecimiento prematuro es la prevención. Creando una rutina diaria con los hábitos adecuados, nos cuidaremos por dentro y los resultados se verán por fuera.

Tomar el sol: el enemigo de la piel

Para tomar el sol deben protegerse la piel con protectores solares y no abusar del sol krukphoto.com

"Uno de los errores es la toma de sol indiscriminada. Este es, quizás, el error más común de todos y en el que todo el mundo ha caído. El abuso del sol es una de las cosas que más veo en la consulta", explica la Dra Elena Jiménez, cirujana plástica y estética y directora médica de Eleca Clinic.

Cremas no adecuadas para tu piel

Hay que conocer las necesidades específicas de nuestra piel. Freepick

La aplicación de cremas de manera desinformada, sobre todo por la potenciación promovida por redes sociales y webs, es contraproducente: "En un momento determinado, puede que haya que introducir otro tipo de crema y las pacientes no la introduzcan porque piensan que otros compuestos les pueden ayudar más", aclara.

Limpieza facial por defecto

La limpiar bien la piel es importante porque ayuda a que puedan penetrar los productos. ARCHIVO

La doctora nos explica que la limpieza inadecuada de la piel va a producir que las glándulas sebáceas, que nos producen el sebo natural de la piel, trabajen con más de dificultad, se engrose la piel y de una sensación de piel más envejecida o gruesa.

Para conseguir una piel limpia, los expertos desvelan que una de las mejores técnicas es la doble limpieza, es decir, usar primero un limpiador con base oleosa para eliminar el maquillaje e impurezas de la piel y, a continuación, un limpiador jabonoso respetuoso con nuestra epidermis.

Exfoliación de la piel, por exceso

La exfoliación permite que los cosméticos penetren en capas más profundas de la piel. Freepik

"En ocasiones, sucede lo contrario, las pacientes llevan a cabo un exceso de exfoliación que va a producir una irritación. Lo que hace es aumentar el grosor de la misma y como efecto rebote se produce una hiperqueratinización que da sensación de piel más gruesa y de piel más envejecida", añade.

Hábitos diarios que debemos evitar

Alimentarse adecuadamente es fundamental para la piel Pixabay/Engin_Akyurt

Solemos centrarnos en la protección a nivel facial y nos olvidamos de otras partes del cuerpo, como el cuello, escote y dorso de las manos. "En estas zonas —explica la experta—, la protección es fundamental porque son las zonas más expuestas durante todo el año. La protección solar se debe usar durante todo el año".

Por su parte, invertimos en cremas y en diferentes tratamientos, pero luego no prestamos la debida atención a la alimentación. La doctora explica que de nada sirve mantener o intentar forzar mediante tratamientos externos a la nutrición, como la aplicación de vitaminas externas o la mesoterapia a nivel de la piel, si internamente no tenemos una nutrición adecuada: "El consumo de ciertas sustancias, especialmente antioxidantes, en la zona que corresponde a verduras o suplementos con probióticos, no nos va a ayudar tanto. Es muy importante tener una nutrición integral, por dentro y por fuera".

Por supuesto, un hábito específico a evitar es el tabaco: "Las fumadoras tienen un envejecimiento de la piel más prematuro y en algunos casos tienen el color de la piel más amarillo o cetrino, por la mala oxigenación de la piel. Esta mala oxigenación ralentiza el metabolismo, reduce el colágeno, la elastina y la reparación y lógicamente aparecerán arrugas antes", sentencia la experta.

