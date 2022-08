Descubre lo que los antioxidantes pueden hacer por tu piel. ¿Cuáles son y cómo usarlos en verano?

Además de la obligada e imprescindible protección solar que debe acompañarnos no solo en verano, sino durante todo el año, está demostrado que productos con elevadas cantidades de antioxidantes, minimizan el daño causado por los radicales libres. Gracias a sus propiedades calmantes y antioxidantes, estos productos previenen el estrés oxidativo y como consecuencia minimizan la aparición de las temidas manchas y envejecimiento prematuro producido por el sol.

El verano es la época en la que más envejece nuestra piel. Como explica la dermatóloga Lidia Maroñas, "la radiación del sol es el principal factor oxidativo para la piel y en verano sus efectos se multiplican oxidando y cambiando tanto la forma química como la función de su componentes". Lo que se traduce en "una piel foto envejecida con arrugas, manchas y flacidez, además de empeoramiento de la calidad de la piel con poros dilatados, incluso seborrea o rebrotes de acné en algunos casos", añade la doctora.

La buena noticia es que evitar el foto-envejecimiento es tan sencillo como incluir un cosmético más en la rutina de belleza. Eso sí, debe ser con elevadas cantidades de antioxidantes para, en una primera fase, prevenir que se formen los radicales libres; en una segunda fase, en la que ya hubiera lesiones, impedir que se multipliquen. Y en una tercera y última fase, regenerar las zonas dañadas rejuveneciendo la piel. En palabras de la doctora Maroñas, "estos cosméticos antioxidantes contrarrestan el estrés oxidativo, refuerzan las defensas de la piel y neutralizan sus efectos moleculares".

Se incluyen en serum, como complemento a la protección solar, como explica el Dr. Gabriel Serrano, doctor en dermatología y presidente y fundador de Sesderma: “Por su efecto antioxidante es preferible incluirlos por la mañana antes de la fotoprotección tras la limpieza y en formato ampolla o serum”.

La vitamina C es la reina de estos antioxidantes, pero en verano hay que buscar fórmulas cosméticas estabilizadas o alternativas pues en estado puro es fotosensible, es decir que, "además de perder efectividad al exponerse a una radiación intensa, se oxida y puede provocar manchas o efecto de suciedad", aclara la cosmetóloga Gema Cabañero. En caso de utilizar productos con este ingrediente en su fórmula, la cosmetóloga recomienda "aplicarlos por la noche y usar un fotoprotector adecuado durante el día que proporcione una mayor defensa".

Alternativas a la vitamina C

La vitamina E, aparte de proteger del efecto de los radicales libres a todo tipo de pieles, incrementa la hidratación y evita la degradación del colágeno.

La vitamina A, ayuda a proteger a las células del daño oxidativo e inflamatorio.

El resveratrol, además de proteger del daño producido por la radiación solar, previene el eritema.

Los flavonoides, aparte de antioxidantes, son antiinflamatorios, mejoran la circulación y tienen propiedades antibacterianas.

Desde la alimentación podemos aumentar las propiedades antioxidantes de los cosméticos, ayudando al organismo a producirlos de forma natural. Por ejemplo, las zanahorias, que siempre nos han recomendado para potenciar un bronceado bonito, deben su color naranja a la presencia de carotenos, (compuestos antioxidantes que se transforman en betacarotenos aportando aproximadamente el 50% de la vitamina A necesaria en la dieta).

Por su parte, el resveratrol, como explica el doctor Gabriel Serrano “es un polifenol natural, con un poder antioxidante, que se encuentra en la piel de las uvas y en el vino, especialmente el vino tinto, en las moras y otros frutos silvestres”.

Antioxidantes botánicos

En general las frutas y las verduras son las principales fuentes de antioxidantes, pero "también, lo son, chocolate, o las plantas como el té, la milenrama, la melisa o la menta…", desvela el cosmetólogo Pedro Catalá, fundador de Twelve Beauty, que nos desvela la función de algunos de estos antioxidantes botánicos:

• Milenrama: contiene aceites esenciales e iridioides que bloquean la función de la tirosinasa, la enzima responsable para la producción excesiva de melanina en la piel.

• Menta: rica en aceites esenciales, taninos y polifenoles que inhiben la producción de melanina.

• Verónica: repleta de iridioides y flavonoides que mejoran la luminosidad de la piel.

• Melissa: cuenta con una acción antiinflamatoria que proporciona a una piel mas luminosa.

• Pepino: además de sus propiedades calmantes e hidratantes, ayuda a desintoxicar la piel dañada por el sol.

• Malva: tiene un gran efecto hidratante y calmante sobre la piel. Su alto contenido de aceites esenciales y taninos juega un papel importante en minimizar la hiperpigmentación.

• Prímula: ilumina la piel de forma natural gracias a su concentración de saponinas, aceites esenciales y flavonoides.

• Buddleja: rica en flavonoides antioxidantes y ácidos fenólicos que ayudan a neutralizar los radicales libres que provocan la decoloración de la piel.

• Pie de León: rico en taninos que ayudan a mejorar el tono de la piel.

Estos cosméticos antioxidantes te ayudarán a llegar a septiembre sin foto-envejecimiento

Ideal Brightening Corrective Serum Cortesía

Formulado con antioxidantes 100% naturales, este sérum tiene la capacidad de prevenir la aparición de las manchas en la piel del rostro, reducir la intensidad de las ya existentes e iluminar y unificar el tono. Indicado para todos los tipos de pieles, incluyendo las más sensibles y especialmente formulado para cuidar las pieles con hiperpigmentación. Twelve Beauty, 96 €.

5 C+E Serum para la noche está elaborado con vitamina C Cortesía

Está elaborado con vitamina C microencapsulada y es cinco veces más efectivo que los serums de vitamina C tradicionales. En su composición todos los ingredientes son veganos y ha sido premiado internacionalmente por The Beauty Shortlist. Lico, 45,90 €.

Aceite vegetal de zanahoria Cortesía

Tónico cutáneo con betacarotenos, vitaminas A y E, altamente hidratante y regenerante, que además oxigena el metabolismo celular. Alqvimia, 59,50 €.

Resveraderm Cortesía

Este sérum actúa como un potente antioxidante con resveratrol y otros activos antiedad como ácido hialurónico, idebenona, epigallo y vitaminas C+E+A. Protege la piel de las agresiones medioambientales de los rayos del so y la repara por la noche corrigiendo las arrugas. Sesderma, 46,95 €.

Sérum Despertar al Aciano BIO Cortesía

Sérum Despertar al Aciano BIO de agricultura biológica con propiedades antioxidantes e hidratantes que además activa la circulación sanguínea, Klorane, 28,70 €.