Cosmética antimanchas: ahora es el momento (y no a la vuelta de vacaciones)

Esperar a septiembre para tratar las manchas es cosa del pasado. La nueva generación de solares anti-manchas deja obsoleta la idea de parar durante el verano los tratamientos despigmentantes. Quien tiene hiperpigmentación (o es propenso a ella), es ahora durante los meses de mayor exposición al sol, cuando necesita un plus de activos específicos que minimicen lo que los expertos llaman 'foto daño'.

Fotoprotectores antimanchas

Antes todas parábamos durante la época de verano o minimizábamos los tratamientos antimanchas y preventivos, pues se decía que podía producirse un efecto rebote. Sin embargo, hoy los dermatólogos no solo no las suspenden, sino que recomiendan usar la nueva generación de fotoprotectores específicos que incorporan moléculas para la pigmentación que ayudan a prevenir y reducir las existentes. "Si no tratamos el proceso de melanogénesis durante los meses de verano, en septiembre vemos las consultas con lesiones más grandes", aclara la doctora Sara Carrasco, dermatóloga colaboradora de NAOS. "Aptos para todo tipo de pieles, los solares antimanchas incorporan diferentes patentes que han demostrado realizar un efecto despigmentante y unificador del tono de la piel bajo condiciones de exposición solar" añade. Se trata de productos específicos que optimizan el bronceado y controlan la aparición de manchas inhibiendo el proceso de pigmentación indirecta y corrigiendo la pigmentación directa.

Los hay de todas las formas y formatos: en ampollas, geles, cremas, 'sticks'... Para llevar siempre encima, la farmacéutica Marta Massi recomienda la fotoprotección en barra pues "permite realizar la re-aplicación en cualquier momento sobre zonas problemáticas que tienden a la mancha sin necesidad ni de encremarse las manos, pues funciona como una barra de labios que se aplica de forma concreta en la zona", aclara.

Además del sol, hay que tener cuidado con otros factores

“El calor y la exfoliación inflaman y hacen que aumente la melanina”, recuerda el cosmetólogo Pedro Catalá. Tampoco los aceites esenciales son buenos compañeros. Por ejemplo, el de lavanda "es rico en cumarina y puede aumentar la intensidad de las manchas si entra en contacto con la piel. Al igual que el aceite de hipérico, de bergamota, de comino o de anís estrellado, ya que son fotosensibles", concluye Catalá.

Los antioxidantes ayudan a reparar las manchas

Sin ser una fotoprotección en sí mismos, aportan una reparación continua de los efectos que la radiación pueda tener sobre nuestra piel, evitando así en parte el daño que la exposición solar conlleva. En cosmética dermatológica encontramos el ferúlico, la vitamina C, la florentina, la silimarina y la niacinamida para ayudar a que, tras el verano, las manchas estén a raya.

Lo último entre los antioxidantes es la astaxantina

Un ingrediente de origen natural (proviene de un alga marina roja) sin efectos secundarios, que es diez veces más potente que las propiedades antioxidantes de la vitamina C, catorce más que la vitamina E y 54 veces más que cualquier otro betacaroteno. "Una de sus características más importante es que, a diferencia del resto de carotenoides, no se convierte en Vitamina A dentro del organismo una vez absorbida", señala Virtudes Ruíz, cirujana y médico estético.

La protección solar es necesaria para evitar la aparición de manchas, arrugas y deshidratación. Pexels

1. Stick Photo Reverse, de Institut Esthederm

Ofrece fotoprotección y es un tratamiento que corrige las manchas en tamaño e intensidad. Modo de uso: aplicar sobre la piel sin necesidad de impregnar las manos y repetir las veces que sean necesarias. La gama Photo Reverse, inhibe el proceso de la melanogénesis. Precio: 49 €.

Stick Photo Reverse, de Institut Esthederm D.R.

2. Discoloration Defense Serum, de Skin Ceuticals

Reduce la apariencia de la hiperpigmentación y unifica el tono de la piel en menos de 2 semanas. Contiene un 5% de niacinamida en su fórmula, además de 1,8% de ácido tranexámico y 5% HEPES. Modo de uso: si se utiliza por la mañana, aplicar seguido de un sérum de vitamina C y continuar con un protector de amplio espectro SPF50+. Precio: 99 €.

Discoloration Defense Sérum, de Skin Ceuticals D.R.

3. Lightener Serum Axt Car, de Axt

Previene, ralentiza e incluso mejora las manchas del fotoenvejecimiento de la piel con astaxantina, phytoproteoglycanos, vitamina C, DMAE ginkgo biloba. Modo de empleo: aplicar con la piel limpia 1 o 2 veces al día en cara, cuello, escote y dorso de las manos. Se puede usar solo o antes la crema facial habitual, o bien mezclarlo a partes iguales con la crema. Precio: 49 €.

Lightener Serum Axt Care D.R.

4. Pigment Zero, de Marti Derm

Es un tratamiento intensivo y focalizado que lucha contra las manchas cutáneas y previene la aparición de otras nuevas con vitamina C pura y ácido tranexámico. Modo de empleo: aplicar media ampolla por la mañana tras la limpieza y antes de aplicar el sérum y/o crema, y ½ ampolla por la noche como último paso de la rutina facial. Precio: 54,55 € (caja de 30 ampollas).

Pigment Zero, de Marti Derm D.R.

5. Artemisia Power Protection Moisturiser SPF50+, de Twelve Beauty

Una emulsión antioxidante con protección solar para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles y las reactivas. El extracto de artemisa es uno de los antioxidantes más potentes naturales que ayuda a neutralizar los radicales libres que se forman durante la exposición solar y la polución atmosférica. Modo de empleo: aplicar el fotoprotector generosamente por todo el rostro, al menos 15 minutos antes de la exposición solar. Precio: 66 €.