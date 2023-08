Los tres motivos por los que aparecen arrugas (y no es el envejecimiento)

Adolfo Domínguez defendía la idea de que 'la arruga es bella' pero el aumento de personas que acuden a clínicas de medicina estética para revertir la aparición de estas parece indicar que aún no estamos preparados para aceptar el paso del tiempo. Así pues los tratamientos con toxina botulínica, bótox como se conoce popularmente, representa un 42% de las intervenciones anuales en España siendo las mujeres las más propensas a pasar por consulta.

Este elevado número de tratamientos de bótox para reducir las arrugas y líneas de expresión podría reducirse si evitas estos tres motivos por los que aparecen arrugas que poco o nada tienen que ver con el paso del tiempo y la fuerza de la gravedad.

¿Por qué salen las arrugas?

El paso del tiempo es un hecho que no podemos frenar, sin embargo existen maneras de hacer que los efectos de este sobre nuestro cuerpo sean menos visibles a través del 'well aging' (el arte de envejecer). Las arrugas son un indicador impasible que delata la edad en líneas generales, pero el envejecimiento no es una causa genética, o por lo menos no en su totalidad; tampoco es una consecuencia exclusiva de nuestro tipo de piel, sino que tiene más relación con los hábitos de vida de cada una.

Arrugas y líneas de expresión, qué son y por qué aparecen

Qué son las arrugas y las líneas de expresión Nakaridore / Freepik

Nuestra piel se mantiene tersa y firme gracias a tres tipos de proteína: la fibrina, capaz de sostener las estructuras formando redes tridimensionales; la elastina, que da elasticidad como su nombre indica, y por último, pero no por ello menos importante, el colágeno, componente más abundante de nuestra piel encargado de dar flexibilidad y resistencia.

Las arrugas no son un problema de salud, sin embargo, luchamos contra ellas como si lo fueran, y estas comienzan a aparecer cuando los niveles de las tres proteínas clave para una piel tersa empiezan a descender en nuestro organismo.

Pliegues, bordes y surcos aparecen en nuestro rostro haciéndonos ver con un aspecto envejecido. Las zonas más afectadas son la frente, el ceño y las patas de gallo, seguido del surco nasogeniano y el 'código de barras' (arrugas verticales que aparecen sobre el labio superior). Tratarlas supone tomar medidas preventivas que van desde una rutina de belleza enfocada en componentes anti-edad como la vitamina C y el retinol, hasta evitar los tres hábitos que hacen aparecer arrugas.

Tres motivos evitables por los que te salen arrugas

1. Exposición al sol o luz ultravioleta prolongada. Tomar el sol sin protección o por demasiado tiempo no solo puede traerte problemas de salud como quemaduras, también provocará un envejecimiento precoz de tu piel ya que la exposición al ultravioleta rompe el tejido conectivo de la piel (colágeno y elastina) haciendo que perdamos toda estructura y que comencemos a arrugarnos.

Para evitar que esto se dé, protege tu piel del sol con filtros SPF altos para rostro, sombreros de ala ancha y gafas. Limita el tiempo que pasas al aire libre, en especial las horas de mayor intensidad y acuérdate de hidratar en profundidad tu piel tras una jornada de elevada exposición. De esta manera, las células recuperarán agua y tu piel te lo agradecerá.

Tres hábitos que debes evitar para no tener arrugas MART PRODUCTION

2. El tabaquismo. El tabaco degrada las reservas de colágeno de la piel lo cual acelera exponencialmente el envejecimiento prematuro de la piel, si a esto le sumas el gesto recurrente de fruncir tus labios para aspirar el humo, la aparición de arrugas será inminente.

Evitar que te salgan arrugas es tan sencillo como dejar de fumar, o no empezar a ello. La piel de una persona fumadora tarda en recuperarse de tres a cuatro años, pudiendo mejorar el tono y la textura de manera visible y permitiendo que el cuerpo regule los niveles de colágeno a través de sérums o cremas de cuidado intensivo.

Arrugarte podría ser consecuencia de reírte mucho Freepik

3. Gesticular en exceso. Si bien es cierto que la cara es capaz de expresar emociones sin que tengamos que hablar, movimientos musculares repetidos en exceso como fruncir el ceño, entrecerrar los ojos, sorprendernos o sonreír mucho hará que se produzcan líneas de expresión y arrugas dinámicas que podrían derivar en estáticas con el tiempo.

Este tercer motivo por el que salen arrugas en el rostro es contra el que menos podemos luchar pues la vida requiere que nos expresemos a través del gesto de la cara, sin embargo puedes ayudar a tu piel siguiendo una alimentación saludable, una correcta hidratación por dentro y por fuera, e incluyendo colágeno como suplemento para paliar la pérdida de este con los años y dar un soporte extra que nos permita seguir riendo sin miedo a arrugarnos.

