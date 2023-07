Fichamos el sérum de vitamina C de 10 euros que ya roza las 100.000 opiniones de usuarios que lo recomiendan

Hace poco más de 10 años que se popularizaron en España, pero desde que los descubrimos, pocas son las que se resisten a sus muchos beneficios para el cutis. Hablamos de los sérums: cosméticos que podemos usar a los 20, a los 30 y a los 40 y que ayudan a aportar ingredientes saludables a las capas más profundas de la piel para recuperar su belleza natural y asegurar un envejecimiento paulatino y a tiempo. Lograrlo, no obstante, exige perseverancia y buenas elecciones, ya que no todas necesitamos la acción de los mismos activos, aunque existan algunos que sí nos convienen a todas, como ocurre con el que incluye el sérum superventas de Amazon que ya roza las 100.000 valoraciones.

Este cosmético es apto para todo tipo de pieles gracias a la inclusión de la vitamina C: un ingrediente que destaca por ser poderoso antioxidante para nuestro cutis que ayuda a preservar (es un antiaging potente) y unificar su aspecto (permite ajustar la producción de melanina). Un sérum que, además de contar con el favor de los usuarios, arrasa en ventas, algo que, quizá, le deba a su bajo precio: suele rondar los 16 euros, pero hoy tiene un descuento del 38% que lo rebaja a los 10. ¿Habías oído hablar del sérum de Florence multiusos?

Su fórmula altamente hidratante, y enriquecida con vitamina E, aceite de jojoba y aloe vera, penetra profundamente en las capas subcutáneas de la piel. Amazon

Este sérum que bate récords en Amazon con 96.800 valoraciones nos encanta por varios motivos que comienzan, como no podía ser de otro modo, por la elección de los ingredientes: combina una fórmula vegana y orgánica de vitamina C y ácido hialurónico que preserva la hidratación, nutrición y elasticidad de la piel para evitar el envejecimiento prematuro, difuminar las primeras arrugas y aportar luminosidad al rostro. Y es que, además de funcionar como un sérum, también puede sustituir a nuestra crema hidratante o al contorno de ojos, independientemente del tipo de piel que tengamos. Y es que al ser una fórmula vegana libre de parabenos no tiende a reaccionar con el cutis ni provocar rojeces, brotes de acné o tensiones.

¿Cuándo es mejor ponerse sérum de vitamina C?

Si bien los beneficios de este sérum son numerosos, la clave para conseguirlos está en aplicarlo cuando y como es debido. Respecto a la primera cuestión, el mejor momento para ponerse sérum de vitamina C es por la mañana, por lo que este cosmético se convertirá en un indispensable de nuestra rutina matinal. El motivo para ello es porque es entonces cuando el rostro va a estar más expuesto a los radicales libres que son los causantes del envejecimiento prematuro de nuestra piel y, por tanto, de la aparición de arrugas y líneas de expresión, entre otras afecciones.

La aplicación de este cosmético también ayuda a revitalizar la piel apagada, otra de las principales señales que indican la falta de vitamina C, por lo que también es un buen motivo para aplicarlo por l mañana y que luzcamos buena cara desde primera hora... ¡por muy poco que hayamos dormido! En cuanto al modo de aplicarlo, es recomendable hacerlo tras el contorno de ojos y antes de la crema de día. También resulta muy beneficioso para nuestro rostro es combinar la acción de este producto con la de la protección solar. De esta forma, si siempre usamos una crema con SPF, los resultados del sérum de vitamina C se potenciarán.

