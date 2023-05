¿Qué crema antiedad debo usar a partir de los 30? Las 5 mejores opciones por menos de 30 euros

Cada piel es un mundo diferente, pero la preocupación pasados los 30 siempre es la misma: evitar a toda costa la aparición de las temidas arrugas y líneas de expresión. Pero, ¿sabes que antiedad deberías utilizar? En este artículo, te presentamos 5 productos antienvejecimiento según tu piel que cambiaran tu vida por completo.

La perdida de colágeno lleva a una disminución progresiva de la elasticidad y firmeza de la piel. Según el Dr. Manuel Vicente Leis, miembro del Grupo de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) , "entre los 25 y los 40 años se pierde un 1,5% del colágeno total". Pese a esta disminución de colágeno, "no es hasta los 40 cuando se empieza a perder 1% de colágeno cada año", por lo que una piel de 30 años no requiere necesariamente productos antienvejecimiento.

Es posible que los problemas de nuestra piel estén más relacionados con la falta de hidratación, con el acné, o con la sobreexposición al sol, que con el simple paso del tiempo, por eso es tan importante prestarle la atención que merece. De esta forma, determinaremos la hidratante multifunción que mejor se adecue a nuestras necesidades y que además pueda contener activos que ayuden a frenar el proceso de envejecimiento.

Bee Radiant Aging & Anti-fatigue (Apivita)

Si últimamente notas tu piel apagada y con falta de brillo, la crema antifatiga de Apivita es tu solución. Esta hidratante de textura ligera, es apta para todo tipo de pieles y asegura resultados visibles en tan solo dos semanas. Su formula basada en peonia blanca y extracto de propóleo patentado devuelve la luminosidad y la firmeza, combinando una acción antiedad e hidratante. Además, contiene un 99% de ingredientes naturales. Su alto contenido en antioxidantes, frena el envejecimiento y sirve de barrera protectora para la piel.

Bee Radiant Aging & Anti-fatigue (27,90 €) Apivita

Bella Antiedad y Antimanchas (Bella Aurora)

Si te has estado pasando con el sol, quizás notes que empiezan a aparecerte las primeras manchas. En este caso, es de vital importancia que se ataje el problema cuanto antes, pues si las dejamos será mucho más difícil deshacernos de ellas.

Este producto de Bella Aurora mezcla ingredientes despigmentantes y rellenadores para eliminar las manchas y arrugas producidas por el sol. Un ingrediente a destacar de su fórmula es la genisteína de soja liposomada, un potenciador de colágeno que produce un efecto lifting. Cabe destacar, que como con todo producto antimanchas, es importante que se use junto con un fotoprotector.

Bella Antiedad y Antimanchas (28,06 €) Bella Aurora

Olay Regenerist Retinol 24 (Olay)

Este producto de noche tiene excelentes resultados en todo tipo de pieles es ideal para pieles mixtas o grasas ya que su textura es bastante ligera y al no contar con aceites, fragancias ni colorantes artificiales no deja sensación grasa. Su formula cuenta con dos ingredientes clave para el rejuvenecimiento de la piel: el retinol y la vitamina B3. Esta hidratante es un todo en 1 que hidrata 24h, ilumina, rellena arrugas y líneas de expresión, y mejora las manchas y los poros haciendo que la piel se vea más sana, suave y radiante.

Regenerist Retinol 24 (23,07€) Olay

Hyaluron Filler x 3x Effect (Eucerin)

Esta crema de día de Eucerin nutre hasta las pieles más secas. La innovadora formula de Hyaluron Filler triple efecto, que combina la Saporina con el Ácido hialurónico, rellena las lineas de expresión desde el interior, estimula la síntesis de ácido hialurónico y colágeno, y protege el activo de la degradación temprana para que la hidratación dure lo máximo posible. Además, cuenta con protección SPF15 que actúa como barrera contra la radiación solar. ¿El resultado? Una piel sana, flexible y visiblemente rejuvenecida.

Eucerin Hyaluron Filler x 3x Effect (30,95€) Eucerin

Hyalu B5 (La Roche-Posay)

Si tu piel tiene tendencia alérgica, acnéica o seborréica tienes que probar este producto único de la Roche-Posay. Un antiarrugas para pieles sensibles enriquecido con dos acidos hialurónicos y vitamina B5, que repara y protege la barrera cutánea. Además, como todos los productos de la línea, la fórmula de esta crema incluye agua termal de La Roche-Posay que ayuda a calmar las irritaciones.

Hyalu B5 (26,79 €) La Roche-Posay

El fotoprotector, un aliado fundamental

Al contrario a la creencia popular, el 80% del los signos prematuros de la edad no se debe al paso del tiempo, sino a la exposición a la radiación solar sin protección, cuyo efecto a lo largo del tiempo produce el fenómeno llamado fotoenvejecimiento. Varios grupos de expertos han avalado esta afirmación tras llevar a cabo sus investigaciones. Una de las evidencias más gráficas fue la publicada en 2012 en The New England Journal donde se puede apreciar en una imagen los efectos de la radiación solar en la piel.

Introducir un protector solar en tu rutina es fundamental, no solo a partir de los 30, sino en todas las edades. Entre los fotoprotectores más recomendados por los expertos se encuentra ISDIN age repair, su triple acción protege la piel de las agresiones del sol y de la polución, además de reparar y revertir los signos visibles de la edad.

Galardonado con el Premio Vogue Belleza 2017 como el mejor fotoprotector solar del año. ISDIN

