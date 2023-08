Los cinco usos 'mágicos' del aceite de coco para tu piel y cabello

Que el aceite de coco cuenta con la aprobación del 'star-system', tanto internacional, como Giselle Bündchen, como en España, con Ariadne Artiles como embajadora, es un hecho. Estamos ante uno de los 'superalimentos' naturales amados por quienes llevan a cabo una alimentación saludable basada en ingredientes naturales. Está confirmado por expertos, que cocinar con aceite de coco es muy saludable.

Pero, ¿sabes de qué estamos hablando? El aceite de coco es un aceite extraído de la pulpa o núcleo del coco. A temperatura ambiente es sólido, pero se vuelve blando y líquido cuando se calienta. Es especialmente rico en grasas saturadas y se utiliza para cocinar, con fines cosméticos y en la industria (biodiésel).

¿Para qué sirve el aceite de coco?

En cuanto a sus beneficios, el aceite de coco es popular para el cuidado de la piel, ya que está compuesto por grasas y aminoácidos que contribuyen a que la barrera cutánea se mantenga fuerte e hidratada y a que la piel ofrezca un aspecto estupendo. Además, su uso es beneficioso para el cuero cabelludo, porque lo repara y aporta brillo al pelo, y para la salud.

"Aunque contiene grasas saturadas no son nocivas como las que se encuentran en el queso o en la carne, las del coco contienen triglicéridos de cadena media, altamente beneficiosos para la salud", cuentan los expertos.

Usos del aceite de coco

Según lo escrito por los especialistas al rededor del aceite de coco, podemos afirmar que estamos ante el ingrediente milagro, ya que es rico en sustancias antivirales, así como antifúngicas y antibacterianas, además de bueno para la piel y el pelo.

Como crema hidratante: el aceite de coco es el mejor hidratante, puesto que ha demostrado un gran poder de hidratación, sobre todo en el caso de cutis secos y agrietados. Ayuda a hidratar la piel y a restaurar su barrera natural para retener la humedad. Además, la suaviza gracias a los ácidos grasos que contiene, como el cáprico, según afirman varios expertos de la firma de cosmética Nivea. Como producto antiinflamatorio: con este aceite dirás adiós a la sensación de hinchazón, ya que ayuda a reducir la inflamación gracias a sus antioxidantes, que combaten los radicales libres (átomos inestables que se adhieren a la piel) que pueden ser inflamatorios. Como solución al envejecimiento: la habitual ingesta del aceite de coco ayuda a la producción natural de colágeno, lo que aumenta la elasticidad de la piel para que sea más firme. Esta mejora de la elasticidad implica la reducción del riesgo de aparición de líneas y arrugas. Como método de adelgazamiento. El aceite de coco no engorda, sacia. Además, contribuye a quemar la grasa abdominal, favorece la digestión y la circulación intestinal y mejora los niveles de colesterol. El mejor protector de pelo: Sus propiedades conseguirán que tu melena tenga un aspecto saludable, repleto de brillo. Sus beneficios son infinitos:

Controla el encrespamiento .

Sirve de sérum para las puntas.

Como tratamiento hidratante mientras tomas el sol.

Como cera de peinado para conseguir un 'efecto wet'.

Como mascarilla casera.

Cómo ingerir aceite de coco

El aceite de coco es un ingrediente muy utilizado en cocina, sobre todo en recetas indias y del Sudeste Asiático. Como explican los nutricionistas, el aceite de coco se puede usar tanto crudo, en batidos y zumos, como en el café o para cocinar. "Su punto de oxidación es mucho más alto que el de cualquier otro aceite poliinsaturado (maíz, soja, semillas o girasol), por lo que mantiene mejor sus propiedades al cocinar", apunta la especialista. Funciona muy bien en repostería, como sustituto del aceite de oliva.

¿Qué aceite de coco debemos comprar?

Es importante identificar la calidad del producto, ya que no todos son igual de eficaces. Como si de un aceite de oliva se tratara, existen el extra virgen, virgen refinado y puro (crudo y sin refinar). El refinado está blanqueado y desodorizado y se obtiene por refinación química, mientras que las demás variedades provienen de la carne fresca del coco. Lo idóneo es conocer el proceso de fabricación y si el aceite se ha elaborado a base de coco fresco y no de copra (carne de coco deshidratada). Según los expertos, el más indicado es el aceite de coco orgánico virgen extra, y asegúrate de que no contiene ingredientes artificiales dañinos para la piel o el organismo, como colorantes o perfumes.

¿Dónde podemos comprarlo? Puedes encontrar aceite de coco en herboristerías, en tiendas de productos naturales, o en tiendas online, ecológicas y sostenibles.

