Estas son las cremas mejor valoradas para reducir las manchas solares en la cara

Después de unas semanas de vacaciones en la playa nuestro rostro puede perder el tono y la firmeza saludable que habíamos logrado durante el año, gracias a la constancia de las rutinas faciales diarias. Incluso pueden volver los problemas de acné debido a las cremas solares, el sudor, el sol o la sal... A estos, se les pueden añadir las manchas en el rostro causadas por la radiación ultravioleta del sol. Estos rayos UV estimulan la producción de melanina, el pigmento responsable del color de la piel, y en respuesta a esta estimulación, las células comienzan a producir más pigmento, lo que tiene como resultado las manchas oscuras en la piel.

Por eso, es muy importante protegerse del sol, hidratarse bien el rostro y continuar con nuestras rutinas de belleza diarias en vacaciones porque una buena limpieza es clave en estas fechas. No obstante, si ya tienes manchitas del sol o se han reactivado este verano y te preocupan, debes saber que el tratamiento para ellas no es fácil, pero sí existe una manera de revertirlas y reducirlas considerablemente. Y es que, hay cremas y sérums en el mercado que están formulados para atacar este tipo de manchas, así que solo debes elegir la apropiada. Los dermatólogos insisten en que la clave del éxito de estas cremas es la constancia, porque puede que los resultados no sean visibles en poco tiempo. Desde 20deCompras no podemos ayudarte con la constancia, pero sí a elegir un buen tratamiento, así que toma nota de los cosméticos para las manchas solares de la cara mejor valoradas del mercado.

- Sérum de Eucerin Anti-pigment sking pefecting. Este sérum antimanchas contiene Thiamidol para reducir las manchas de pigmentación y evitar su reaparición. Es ideal para todo tipo de pieles y se absorbe rápidamente para que puedas utilizar encima los cosméticos que quieras. Además, ayuda a la piel a conseguir un aspecto uniforma, liso y con una luminosidad natural. No podemos olvidar tampoco que esta opción es una de las más elegidas porque también tiene ácido hialurónico que hidrata tu piel y rellena las líneas de expresión.

Sérum antimanchas de Eucerin para una piel de aspecto natural, liso y sin manchas. Druni

Valoración: Sérum antimanchas de Eucerin

Datos estructurados producto Nombre: Sérum de Eucerin Anti-pigment sking pefecting. Descripción: Sérum antimanchas de Eucerin para una piel de aspecto natural, liso y sin manchas. Se puede aplicar dos veces al día y combate las manchas para unificar el tono de la piel. Marca: Eucerin Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 28.99 Imagen:

- Suero antimanchas de Sephora Collection. Se trata de un sérum, un pelín más económico, localizador de manchas con ingredientes que ayudan a una acción visible y mesurada. Su fórmula contiene un 93 % de ingredientes de origen natural y nada de perfume para que no se dañe la piel. Tiene un 3 % de enzimas y kombucha, que reducen la aparición de manchas de pigmentación. Por tanto, desde la primera aplicación, la tez queda unificada, menos apagada y más homogénea. Después de 28 días de uso, las manchas de pigmentación son menos numerosas, menos visibles y su tamaño se habrá reducido. Además, su textura es ligera y penetra rápidamente para no dejar una película grasa sobre tu rostro.

Este sérum posee kombucha procedente de la fermentación del té negro para iluminar y unificar la tez. Sephora

Valoración: Suero antimanchas de Sephora Collection

Datos estructurados producto Nombre: Suero antimanchas de Sephora Collection. Descripción: Este sérum posee kombucha procedente de la fermentación del té negro para iluminar y unificar la tez. Es ideal para tratar las manchas solares. Marca: Sephora Collection Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 22.99 Imagen:

- Tratamiento hidratante antimanchas Pigmentclar de La Roche Posay. Este tratamiento es hidratante y antimanchas para corregir el tono de tu piel. La Roche Posay ha desarrollado Pigmentclar UV SPF30 para corregir las manchas oscuras y prevenir su reaparición. Lo mejor de este producto hidratante y corrector es que combina el potente complejo antimanchas Pigmentclar PhE-Resorcinol con el avanzado sistema filtrante de La Roche-Posay para proporcionar una triple protección frente a la contaminación, los rayos UVA largos y la oxidación. Además, su textura evita que las partículas contaminantes se adhieran a la piel. Sin olvidar que contiene extracto de gingko y complejo de ácido ferúlico, que proporcionan una acción antioxidante efectiva.

Pigmentclar de La Roche Posay es hidratante y corrige el tono de la piel. Druni

Valoración: Pigmentclar de La Roche Posay

Datos estructurados producto Nombre: Tratamiento hidratante antimanchas Pigmentclar de La Roche Posay. Descripción: Pigmentclar de La Roche Posay es hidratante y corrige el tono de la piel. Este tratamiento es hidratante y antimanchas para corregir el tono de tu piel. Marca: La Roche Posay Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 29.99 Imagen:

- Mascarilla despigmentante de Martiderm. Esta mascarilla posee una gran concentración de activos como la arbutina, el ácido kójico y el ácido salicílico que actúa reduciendo las manchas de manera muy significativa. Lo mejor es que es apta para todo tipo de pieles

Incluye esta mascarilla en tu rutina facial antimanchas. Primor

Valoración: Mascarilla despigmentante de Martiderm

Datos estructurados producto Nombre: Mascarilla despigmentante de Martiderm. Descripción: Incluye esta mascarilla en tu rutina facial antimanchas. Posee una gran concentración de activos como la arbutina, el ácido kójico y el ácido salicílico que actúa reduciendo las manchas Marca: Martiderm Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 33.94 Imagen:

Para elegir una crema despigmentante, un sérum o un protector solar para manchas es importante tener en cuenta las características de nuestro rostro y la reaparición, por lo que no podemos utilizar el tratamiento y olvidarnos, sino que debemos utilizar protección solar para evitar nuevas manchas o para que no se reactiven las viejas.

- Protector facial antimanchas de Spf50. Este de la marca Sophieskin contiene ácido tranexámico y gracias a su acción despigmentante combate las manchas y el melasma. Además, tiene poder antiinflamatorio.

Sophieskin tiene una crema antimanchas y protector solar. Druni

Valoración: Sophieskin protector solar manchas

Datos estructurados producto Nombre: Protector facial antimanchas de Spf50 Descripción: Sophieskin tiene una crema antimanchas y protector solar, que contiene ácido tranexámico y gracias a su acción despigmentante combate las manchas y el melasma. Marca: Sophieskin Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 9.95 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Druni y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.