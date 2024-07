Los potentes beneficios del sérum antiarrugas de L'Oréal Paris que Amazon ha rebajado más un 50%

Los productos de belleza también están siendo los protagonistas de este Prime Day 2024. Los cosméticos son unos de los más buscados en el catálogo del gigante del comercio electrónico. Allí, nos encontramos con propuestas tanto de maquillaje como de tratamiento que están realmente a buen precio. Sin embargo, nuestro favorito (y el de muchas usuarias) es el sérum antiarrugas Revitalift Filler, una propuesta para el contorno de ojos con una rebaja de más del 50%.

Este contorno de ojos minimiza las arrugas de la zona. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Sérum Revitalift Filler Descripción: Sérum de ojos con ácido hialurónico que hidrata intensamente y rellena las líneas alrededor de los ojos y corrige las ojeras. Contiene cafeína y es de formato roll on. Marca: L'Oreal Paris Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 11.99 Imagen:

Este sérum de ácido hialurónico (concentración 2,5%) está pensado para actuar sobre todo tipo de pieles, independientemente de sus características únicas, hidratando y alisando el contorno de los ojs desde las primeras aplicaciones. Además, y como cabe esperar, es un potente antiarrugas gracias a su concentración de ácido hialurónico puro que combina con la cafeína para minimizar el aspecto de las bolsas y darnos una mirada despierta. ¿En cuánto tiempo? Desde L’Oréal aseveran que, tras seis semanas de uso, la elasticidad y la tonificación vuelven a nuestro rostro y que, progresivamente, veremos cómo nuestras arrugas se difuminan.

Además, esta propuesta que roza las cinco estrellas doradas en Amazon, la máxima puntuación que se puede alcanzar en el marketplace, incluye un aplicador de roll on novedoso que favorece la aplicación y la absorción. Y, sí, tiene efecto frío para que notemos un alivio inmediato al aplicar el sérum.

Cómo aplicar el sérum de ojos de L’Oréal

Si queremos obtener buenos resultados, es muy importante incluir en nuestra rutina facial diaria y matutina. Basta con aplicar unas gotas sobre la piel limpia y seca antes de comenzar con los cosméticos hidratantes. Lo extenderemos con la ayuda del roll on para potenciar la absorción al tiempo que damos un masaje frío en la zona congestionada. Los efectos, ¡serán inmediatos!

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.