"La medicina estética debe realzar la belleza pero nunca cambiar la fisionomía de una persona"

Hace más de diez años que conozco a Purina y Camino, madre e hija, y son un tándem perfecto. La madre, el nervio, el estallido, la revolución; la hija, el sosiego y la calma. Ambas estudiosas incansables, amantes de su trabajo y con algo tan necesario y aparentemente obvio como es el sentido común y la lógica que aplican junto a los pinchazos de bótox, vitaminas o rellenos de ácido hialurónico. Pasan consulta en Madrid, Zaragoza y Alcañiz.

Si yo voy a su consulta y les pido un aumento de labios, tratamiento de bótox, volumen en las mejillas... ¿Ustedes qué hacen?

P.E. Lo primero es hablar contigo y ver qué necesitas realmente. Hay veces que un peeling o unas vitaminas son suficientes para mejorar el aspecto. Y otras en que no hay que empezar por donde cree el paciente. Hemos perdido pacientes por no hacer lo que nos pedían. Nunca vamos a hacerle tratamientos a una persona que no lo necesita. Esto es medicina.

¿Cuál es entonces la finalidad de la medicina estética?

P.E. Busca realzar la belleza natural, minimizar algún signo físico que desequilibre la armonía (asimetría, falta de volumen…), pero nunca cambiar fisionomía.

¿Hay una edad recomendada para empezar a cuidarnos?

C.G.. Depende de la persona y de la importancia que le de. A partir de los 30 años las reservas de ácido hialurónico y colágeno se empiezan a perder (si eres deportista de alto nivel antes incluso). Como dice el doctor Mauricio di Maio: «Una persona que empieza a tratarse a los 30 años podrá seguir viniendo y obteniendo resultados naturales hasta los 85». Si empiezas a los 50... complicado.

¿La gente tiene clara la evolución y el objetivo de la medicina estética?

P.E. Los más jóvenes están muy informados, tal vez el público más mayor (a partir de 45) no tanto. La medicina estética no tiene nada que ver con lo que hacíamos hace 30 años, cuando yo empecé. Los nuevos principios activos, los rellenos, la minimización de riesgos, el descubrimiento del ácido hialurónico con diferentes densidades... Todo eso proporciona una belleza dinámica que no tiene nada que ver con las caras planas que veíamos antes después de pasar por un lifting.

¿Cómo valoran qué novedad incluir en su centro? ¿Cómo saben si algo funciona?

P.E. A base de estudiar, leer, buscar la excelencia, ir a congresos… Yo soy una amante total de la aguja pero no quiero que el paciente se defraude y cada técnica llega hasta donde llega. Eso se lo explicamos muy bien a los pacientes. Echábamos en falta algo que pudiera trabajar el

músculo, no sobre el movimiento (como el bótox que lo atenúa o paraliza) sino sobre el volumen, ya que con la edad los músculos se adelgazan. En uno de los últimos congresos mundiales de medicina estética en París arrasó un aparato llamado Emface que justo trabaja a nivel muscular.

Las doctoras junto a la máquina Emface Cortesía

¿Es una tecnología nueva?

C.G. Lo había visto en tratamientos corporales. Se trata de tecnología HIFES, son ondas electromagnéticas que contraen el músculo y aumentan su densidad. En la versión facial estas ondas se combinan con radiofrecuencia, lo que permite trabajar a nivel de piel y de músculo. El resultado se puede asemejar a un lifting pero con volumen. No estira sino que redensifica. No es invasivo y es indoloro. Se comienza con una sesión a la semana durante cuatro semanas y luego hay que hacer algunas de mantenimiento.

