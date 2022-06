Por qué muchas famosas con relleno en los labios tienen 'boca de pato' y cómo evitarlo

Hay muchas soluciones cosméticas que aumentan visiblemente el volúmen de los labios desde mascarillas nocturna para la boca, hasta los delineadores de labios que usa Sara Carbonero, pasando por los clásicos bálsamos y llegando hasta los gloss voluminizadores, como el Lip Injection de Too Faced, que nos prometen unos labios un poco más gruesos. Si estas soluciones se te quedan 'cortas' la medicina estética y el ácido hialurónico te pueden ayudar a conseguir los labios deseados. Pero, ojo, aplica siempre el sentido común.

Uno de los resultados, lamentablemente, más comunes a la hora de apostar por el relleno de labios es la llamada 'boca de pato'. La buena noticia es que se puede evitar.

Seguro que sabes de qué hablamos. Has visto a muchas celebs e influencers que se han aumentado los labios y el efecto ha sido la clásica 'boca de pato'. La doctora Ana Molina nos cuenta por qué ocurre y cómo se puede evitar (por parte de los médicos claro).

"La boca de pato es el resultado o la consecuencia de dos 'fallos' principales. El primero es una mala técnica, es decir, el profesional inyecta el producto de forma muy superficial haciendo más bien un perfilado. Lo inyecta en la zona de transición (cuando el color de la piel pasa de color carne a rojo). Pero la razón principal suele ser un exceso de producto. Es decir, hay demasiado material de relleno (por lo general ácido hialurónico) en la zona tratada. Esto hace que haya una excesiva eversión (rotación hacia fuera) del labio y se cree este efecto".

La doctora menciona también el tipo de producto, aunque nos comenta que es una razón menos común. "El tipo de producto también influye, menos, pero podría considerarse el tercer motivo: usar un producto no adecuado para el labio. Los AH están clasificados en función de su densidad (baja, media o alta). No puedes usar la misma densidad para un labio, que debe ser muy suave, que para aumentar un pómulo, que debe ser más denso y más 'duro'".

Ácido hialurónico

En la medicina estética se usa este compuesto en los labios para añadir más volumen e hidratación. Sin embargo, aunque es un procedimiento cada vez más demandado, todavía surgen muchas dudas al rededor de esta intervención.

Para disiparlas todas, Ana Molina, médico estético, responde a Mujer.es todo lo que siempre quisiste saber sobre el aumento de labios con ácido hialurónico, pero que nunca te atreviste a preguntar.

Es posible conseguir un resultado natural si te pones en buenas manos. Filippo Fortis

¿Qué hace el ácido hialurónico en los labios? “Simplificándolo mucho, el ácido hialurónico es agua con azúcar. Se trata de una molécula que actúa como esponja, es decir, es capaz de absorber tres veces su peso en agua, por lo que hidrata muchísimo. Al ser muy grande, si la aplicas en crema no es capaz de penetrar en las capas más profundas de la piel, pero cuando la inyectas, atrapa mucha agua, por lo que hidrata y da volumen”.

¿Quién sería el usuario ideal para este tratamiento? “Está demostrado por la ciencia, aunque resulte curioso, que tanto a hombres como a mujeres les favorece bastante aumentar, aunque sea un poco, el volumen labial y nos hace más atractivos. Es cierto que las mujeres se hacen más un perfilado labial y a los hombres les suele quedar mejor aumentar el volumen pero sin marcar. Siempre hay que hacer una valoración de la armonía facial previa, porque muchas veces, el problema es que la gente buscan mucho más volumen y no siempre les favorece. Es un tratamiento para todo el mundo, pero se necesita una evaluación previa”.

“Muchas veces, el problema es que la gente buscan mucho más volumen y no siempre les favorece”.

¿Cuáles son los principales beneficios? “Además del volumen y la hidratación, el ácido hialurónico también nos ayuda a corregir la sonrisa gingival, por lo que al sonreír ya no se muestren tanto los dientes y las encías”.

¿Pueden existir complicaciones? “Más allá de que te guste más o menos, estéticamente hablando, el mayor riesgo al que nos enfrentamos cuando inyectamos ácido hialurónico es que, sin querer, lo inyectemos en un vaso sanguíneo. Esto actúa como un tapón y no le llega riego a un área determinada de la piel, pudiendo producir un infarto o necrosis de ese tejido. Aunque no suele pasar, eso no quita que sea imposible”.

¿Pasado el año el efecto se va por completo o queda algo permanente? “Esto es una de las grandes polémicas de la medicina estética hoy en día. El ácido hialurónico fue toda una revolución porque duraba un año, a diferencia de la silicona y otros rellenos que era permanente. ¿Qué pasa? Que estamos viendo a través de resonancias magnéticas que hay pacientes a los que les dura mucho más, incluso hasta 10 años después de inyectarlos. Esto no pasa en todos los pacientes, pero es cierto que no siempre dura 1 año y se reabsorbe por completo, depende mucho de la persona, pero no sabemos exactamente cuáles son los factores”.

¿Qué consejos le darías a alguien que está pensando en un aumento de labios? “El principal es que no compre ningún tratamiento de labios a través de internet y que si va a un médico que está dispuesto a hacer un aumento sin hacer un diagnóstico previo de la belleza, eso no es un buen profesional. El segundo consejo es que nunca inyecten un labio y el otro no, porque el ácido hialurónico modifica la apariencia de nuestro labio, por lo que se va a notar que solo en un labio ha pasado algo y, sobre todo, porque los labios tienen unas proporciones que hay que mantener”.

En cuanto al precio, una pregunta muy recurrente sobre este procedimiento, varía entre clínica y clínica, pero el precio aproximado va desde los 250 € a los 350 €, que suele ser el precio medio del tratamiento de labios.

Si estás pensado en someterte a un aumento de labios con ácido hialurónico, debes tener presente de que se trata de un procedimiento médico-estético, por lo que hay que acudir siempre con un profesional especializado que trabaje con los mejores productos y tenga un buen sentido estético y ético.