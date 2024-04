Marta Riesco asegura que se arrepiente de haber salido con Antonio David: "Llegué incluso a pensar en tirarme desde la terraza"

La vida de Marta Riesco ha cambiado por completo. Tras dar por finalizada para siempre su relación con Antonio David Flores hace ya un año, la periodista no puede estar más contenta. Como así ha explicado, ella estuvo dispuesta a darlo todo por su novio, hasta el punto de perder su puesto en El programa de Ana Rosa tras seis años trabajando.

Por eso, ahora que ha pasado un tiempo, la periodista ha querido explicar las grandes diferencias que había entre esa supuesta imagen de pareja perfecta y la realidad. Y es que, como así ha explicado, tras dar carpetazo a su relación, Marta tuvo que acudir a un psicólogo debido a su malestar anímico y mental.

"Cambiaría absolutamente todo. Me arrepiento de haberme enamorado de alguien que me ha dejado tirada como una colilla", ha explicado recientemente en una entrevista para ABC. Aunque al principio todo parecía ser bueno, poco a poco se fue consumiendo hasta incluso desear acabar con su vida: "Cuando conocí a Antonio David, alquilé un ático, y cuando me despidieron, me quedé sin nada, sin ingresos".

"Me asaltaron muchas preocupaciones, llegando incluso a pensar en tirarme desde la terraza. No veía salida; había perdido mi trabajo y mi reputación estaba por los suelos. Fue una auténtica pesadilla", ha confesado tras tachar de "absolutamente tóxica" su relación. Aunque, como así ha querido aclarar, ese problema era por ambas partes.

El mayor de sus problemas es que debido a su enamoramiento no fue capaz de ver todo lo negativo de su pareja, incluso cuando amigos y compañeros le aconsejaron que se separasen: "Cuando le comenté a Ana Rosa sobre mi relación con Antonio David, ella me advirtió 'no lo hagas'. Debería haberle hecho caso".

"Todo el mundo me aconsejó que dejara las redes sociales, que estaban afectando negativamente a mi salud mental. Fue una especie de terapia para mí. Poco a poco comencé a compartir lo que me estaba sucediendo y, a medida que mis seguidores y las visualizaciones aumentaban, las marcas comenzaron a fijarse en mí", ha explicado la influencer, que actualmente cuenta con casi 200.000 seguidores.

Finalmente, Marta ha querido hacer una reflexión tras aprender de su pasado: "No hay amor que debas poner por encima de tu profesión, tu familia, tus amigos, tu carrera o tus sueños".