La curiosa fecha que ha elegido Sánchez para desvelar si dimite: 29 de abril, día de San Pedro Mártir

"No me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado". Así se expresaba este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta enviada a la ciudadanía a través de sus redes sociales donde pedía un tiempo. Sánchez necesita pensar tras salir a la luz que un juzgado de Madrid abría diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias.

El desasosiego del jefe del Ejecutivo es tal, que no ha dudado en tomarse cinco días de "reflexión" para decir si sigue al frente de la Presidencia o si, por el contrario, dimite. "¿Merece la pena todo esto?". Y se contesta. "Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas", escribió en su comunicado, donde apuntó al PP y Vox como "colaboradores" de hacerle estar "en el fango".

Así, Sánchez comparecerá este lunes 29 de abril para informar de su decisión, curiosamente el día que se celebra la festividad de San Pedro Mártir. Y es que han sido muchos los que han apuntado al "victimismo" del líder socialista tras la misiva.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señalaba este jueves "el presidente del Gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade". En la misma línea se ha expresado Cuca Gamarra, que ha acusado a Sánchez de usar la "victimización". El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha unido a estas críticas y además ha señalado que Sánchez está haciendo "una nueva interpretación".

La historia de San Pedro Mártir

En concreto, Pedro de Verona (1252) fue un religioso dominico y sacerdote, miembro del Tribunal del Santo Oficio y mártir italiano que murió asesinado cuando volvía de Como a Milán. Su asesino, Pietro da Balsamo, le asestó un golpe de podadera en la cabeza y una puñalada en el pecho. El crimen habría sido urdido por el obispo hereje Daniele da Giussano y algunos señores milaneses, entre ellos Stefano Confalonieri.

El religioso fue muy conocido en la época como ser un gran orador y predicador y por su gran conocimiento de la Biblia y su severidad en la forma de vida. Evangelizó por toda Italia, predicando en Roma, Florencia, Bolonia, Génova y Como. San Pedro Mártir, habitualmente arremetía contra los católicos que profesaban la fe de palabra pero actuaban en contra con sus actos.