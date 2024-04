El papel de los medios tras la eliminación de 'disminuidos' de la Constitución: "Informar sobre discapacidad tiene sentido e impacto"

Hace dos meses entró en vigor la reforma del artículo 49 de la Constitución que eliminaba el término ‘disminuidos’ de la Carta Magna, una reforma que se llevaba 20 años reclamando desde el mundo asociativo de la discapacidad.

Para debatir sobre el impacto que ha tenido dicha reforma en los medios de comunicación y en la sociedad en general, la Fundación Juan XXIII organizó ayer la mesa redonda en la que participaron representantes de varios medios de comunicación que relacionados con la discapacidad, Mayte Antona, Redactora Jefa de Sociedad de Servimedia; Pedro Fernández, Redactor Jefe de Soziable; Marcos González, Fundador y Presidente Editor de Corresponsables, y Melisa Tuya, Redactora Jefe de 20minutos y coordinadora de 'Capaces'. Nuria Prieto, responsable de Comunicación de Fundación Juan XXIII, fue la encargada de su moderación.

Durante la mesa surgieron diversos temas, como el papel de los medios en la inclusión real de las personas con discapacidad, el papel del tercer sector o el lugar que ocupan, dentro de los medios de comunicación generalistas las informaciones de temática social. Al evento acudieron también jóvenes estudiantes de periodismo, que tuvieron la oportunidad de plantear diversas preguntas a los participantes.

Una reforma histórica

El primer tema de debate que se planteó a los participantes fue la importancia de la reforma de la constitución, una reforma que va más allá de una modificación lingüística, pues representa un cambio de mentalidad y una oportunidad para promover una narrativa más inclusiva, "como sociedad, todos tenemos que sentirnos orgullosos de la reforma de la Constitución", aseguró al comienzo de la mesa redonda Nuria Prieto, "representa un hito, porque es la tercera reforma de la Constitución y la primera con impacto social. Nos da la oportunidad de crear una narrativa mucho más inclusiva, y en eso los medios juegan un papel fundamental".

Sobre si este cambio se está notando ya en los medios, todos coincidieron en que, en medios ya concienciados como los suyos, el cambio venía produciéndose desde tiempo atrás, "en 20minutos ya teníamos mucho cuidado en cómo nos expresábamos y qué términos usábamos cuando nos referíamos a la discapacidad. Ha sido una carrera de fondo que viene desde hace mucho tiempo, aunque aún queda por hacer", aseguraba Melisa Tuya en su primera intervención.

Mayte Antona también explicó que, en Servimedia, donde gran parte de la plantilla tiene discapacidad, ya hablaban de ‘persona con discapacidad’ hace más de 20 años, "a nosotros esta reforma no nos ha impactado, pero es que nosotros somos todos del 'lado bueno'" bromeaba, "pero esta reforma es un hito que dignifica a las personas con discapacidad".

El lenguaje inclusivo también es algo que está en ADN desde los inicios desde Corresponsables y Soziable, aunque no por ellos reconocieron que, fuera de los medios de temática social, queda mucho por hacer, "nosotros somos un ejemplo raro", aseguraba Marcos González, "porque en medios generalistas o no tan concienciados, seguramente sea distinto y, por otro lado, aunque va calando, falta mucho para que esto se interiorice en la sociedad".

Un mensaje que 'va calando'

Todos los cambios sociales requieren tiempo, y el cambio de mirada que la sociedad tiene sobre la discapacidad no es una excepción, por eso, el mensaje, con reformas como esta y con la ayuda de los medios de comunicación, el lenguaje va calando como "una lluvia fina", como la calificó Mayte Antona, "pero hasta que esto llegue y cale en los medios generalistas y a la sociedad en general va a tardar, pero no deja de ser un momento histórico".

Melisa Tuya, aunque reconoció que es complicado que la discapacidad encuentre un hueco continuado en los medios generalistas, como ha ocurrido con 'Capaces' en 20minutos, aseguró que informar sobre discapacidad tiene sentido y tiene impacto porque el mensaje, aunque parezca que no, va calando, "medios generalistas, como 20minutos, tienen una audiencia tremenda, y sería absurdo pensar que no va a calar. Los números, de hecho, nos dicen que sí, que son contenidos que interesan". Interesan y, como recalcó, deberían tener una presencia transversal en todas las secciones del periódico, pues sería la mejor manera de 'normalizar la discapacidad'.

Melisa Tuya, y el resto de asistentes, durante la mesa redonda organizada por la Fundación Juan XXIII. Fundación Juan XXIII

Y para normalizar, hay que huir de los planteamientos a menudo se dan en los medios de comunicación, "generalmente se refleja o la superhistoria de superación y el desgraciado, y hay infinidad de caminos por explorar. El tratamiento en los medios de la discapacidad tiene que ser transversal, y es una batalla un poco complicada", se quejaba Mayta Antona.

Pedro Fernández y Marcos González, que también han trabajado en medios generalistas, reconocen lo que cuesta muchas veces que los temas sobre discapacidad se tomen en cuenta, y son considerados ‘temas off’ fuera de la agenda política y de los medios, pues se suele incluir en el ‘cajón de sastre’ de sociedad.

El papel del tercer sector y de los medios para cambiar la realidad

Para que el mensaje cale cada vez más y que la discapacidad no solo tenga presencia en los medios, sino que tenga la presencia adecuada, la colaboración entre los medios y el tercer sector es imprescindible. Empezar por cuidar el lenguaje es un buen punto de partida, pues, como destacó Pedro Fernández, "cambiar 'disminuido' por persona con discapacidad no son simplemente palabras, representa la forma que tenemos de ver el mundo, de relacionarnos, es ver el mundo con ojos diferentes".

La clave, además, está en el término ‘persona’, palabra que, para Melisa Tuya, nunca deberíamos perder de vista, "es lo que más destacaría de la reforma, porque la discapacidad va de realidades, de personas, no solo de tipos de discapacidad. La discapacidad es complejísima y tiene numerosísimas aristas y eso tenemos que trasladárselo a las direcciones de los medios. Al final depende de que la gente tenga esa sensibilidad".

En las facultades no se habla de temas sociales, no se habla de discapacidad

La sensibilidad está, según afirmaron todos los participantes, más presente, solo falta que los responsables de los medios apuesten por ello, y para conseguirlo, las personas que están al otro lado, tienen un papel imprescindible. ¿Qué podemos hacer desde el tercer sector para ayudaros?’, preguntaba Nuria Prieto.

Marcos González lo tenía claro: "historias reales y cercanas, porque es lo que sensibilidad genera, porque si no tienes a alguien cerca, al final, la mayoría de la gente no está sensibilizada".

Pedro Fernández, por su parte, pidió más formación desde las universidades, "en las facultades no se habla de temas sociales, no se habla de discapacidad, y teniendo en cuenta la gran cantidad a la que le toca de cerca, es una gran olvidada, ya no como materia, sino de manera transversal".

La gran asignatura pendiente son los contenidos en lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual, que sigue siendo la hermana pobre de la discapacidad

Melisa Tuya quiso destacar el papel que ya juegan las organizaciones del tercer sector, que ya son un interlocutor constante y diario en Capaces, "nos enseñan cada día la normalidad de la discapacidad, las reivindicaciones… Cuando necesitamos del tercer sector, siempre están y su labor es indispensable para que la discapacidad sea en los medios algo permanente, constante y sólido, que muestre la realidad de la discapacidad".

El tercer sector, su lucha durante décadas y la profesionalización que, en materia de comunicación, ha experimentado el sector en los últimos años, están detrás, según el redactor deje de Soziable, de que sus historias lleguen ahora más a los medios y a la sociedad, "son los encargados de enseñar la realidad de la discapacidad y son los que nos van guiando, y nos van diciendo por qué no quieren ser disminuidos, discapacitados, ni minusválidos".

Mucho por hacer en materia de accesibilidad

Para terminar, ante la pregunta sobre accesibilidad de los medios de comunicación, los participantes reconocieron que, aunque una cuestión en la que a pesar de que se ha avanzado mucho gracias a la tecnología, aún queda mucho por hacer, especialmente en materia de accesibilidad cognitiva, "la gran asignatura pendiente son los contenidos en lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual, que sigue siendo la hermana pobre de la discapacidad. Hay muchas personas que necesitan que los medios se redacten en lectura fácil, y aquí tengo que entonar el ‘mea culpa’ y reconocer que aún no es así. Ojalá los contenidos de 20minutos estuvieran en lectura fácil para que todo el mundo pudiera leerlos. Hay que ponerse las pilas, pero no es fácil", reconoció.

Más regulación en materia de accesibilidad serviría, como planteó Pedro Fernández, para ‘obligar’ de alguna manera a los medios a que todos sus contenidos fueran accesibles, "una ley que regulara la lectura fácil en los medios de comunicación ayudaría, aunque también para eso se necesita mucha formación", aseguró.

Los participantes quisieron dar por terminada la mesa redonda con un mensaje optimista y para animar a los futuros estudiantes a que opten por el periodismo social, un periodismo que, aunque con riesgos y con un gran responsabilidad, "es hay una causa por la que merece la pena luchar", y es tan muy gratificante a nivel personal que al final del día 'te hace sentir mejor persona'.