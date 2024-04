María Peralta, escritora y presidenta de Lectura Fácil Madrid: "Muchos escritores son reacios a que adapten sus obras"

Se calcula que el 30% de la población tiene, por un motivo u otro -discapacidad intelectual, ancianos, no dominar el idioma…- problemas para comprender el lenguaje escrito. Para ellos está pensada la lectura fácil, un sistema de escritura adaptado para que sea accesible y comprensible para cualquier persona que sepa leer.

Precisamente pensando en este 30% de la población escribe María Peralta, educadora social y presidenta de la asociación Lectura Fácil Madrid. En la asociación, adapta textos y libros ya escritos, y en sus ratos libres, escribe novelas en lectura fácil. Ya ha publicado dos, Bailar un tango en Madrid y Colores prohibidos, y ya tiene lista la tercera, de la que espera poder darnos más detalles en breve.

Además de adaptar obras, documentos… escribe historias en lectura fácil. ¿Cómo empezó a hacerlo?Yo soy educadora social de profesión, y aunque ahora vivo en Madrid, soy riojana. Allí trabajaba en una asociación con personas con discapacidad intelectual coordinando el área de ocio y tiempo libre. Buscando actividades que hacer con ellos, me topé con la lectura fácil y me pareció maravillosa. Hice unos cursos que daban en la asociación de Barcelona y empecé a dinamizar clubes de lectura fácil, con los pocos libros que había.

Como yo también tenía vocación de escritora -de hecho, empecé periodismo- pensé que podía animarme a escribir en lectura fácil. El primer libro que escribí fue Me llamo Mateo, que ni siquiera está publicado en papel pero que se puede descargar en PDF. Después, vi que existía un concurso en la editorial La mar de fácil, y me animé a presentarme. Quedé la segunda con la novela Bailar un tango en Madrid y me la publicaron. Y así es como empecé escribir en lectura fácil. Paralelamente, empecé a trabajar en la Asociación Lectura Fácil Madrid, donde adaptamos libros, documentos…



¿Cuántos libros tienes publicados hasta ahora?Tengo dos novelas: Bailar un tango en Madrid y Colores prohibidos. Y otra ya escrita que van a publicar, pero aún no sé cuándo. También tengo manuales y guías para fomentar la autonomía en el trabajo, sobre ocio, medio ambiente… Además de escribir libro en lectura fácil, adapto libros ya publicados a este tipo de lectura para la editorial Lecturia, como Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, y Tierra sin hombres, de Inma Chacón, que acaba de salir.



¿Hay muchos escritores en lectura fácil en España?Somos pocos los que escribimos directamente en lectura fácil, y la mayoría están en Cataluña. Todavía son muchas más las adaptaciones que se hacen que los libros que se escriben directamente en lectura fácil, pero yo creo que es porque la gente no sabe que escribir directamente es mucho más fácil que adaptar.

Cuando yo escribo directamente en lectura fácil, me adapto de mí, pero cuando adapto un libro ya escrito, tengo la responsabilidad de respetar la esencia del libro que ha escrito otro, sobre todo cuando es un autor que está vivo, como Inma Chacón. Siempre le das vueltas a qué pensará cuando lo lea, y para mí es mucha más responsabilidad, porque es una realidad que una adaptación en lectura fácil gana en accesibilidad, pero pierde en detalles, belleza estilística…



¿Por qué cree que es importante que haya libros, historias… creadas desde el inicio en lectura fácil?Porque, al menos en mi caso, cuando escribes un libro en lectura fácil, piensas en los clubes de lectura fácil y en los temas que les pueden interesar a las personas que asisten, que son los que los van a leer. Eso se nota, por ejemplo, en las temáticas que tratan, que suelen ser mayoritariamente sociales. Tratan sobre emigración, sobre los derechos de la mujer, de discapacidad…

Por otro lado, también es importante que haya variedad de temas, porque no le interesan los mismos temas a un inmigrante que acaba de llegar a España que a una mujer de 80 años o que a un joven de 20 años con discapacidad intelectual, por eso cuando escribo trato de cubrir huecos que no se han cubierto con las adaptaciones.

Hace unos años comentaba que muchos autores eran reacios a que se adapten sus novelas, ¿sigue siendo así?Sí, sigue pasando, en parte por desconocimiento y en parte porque no ven con buenos ojos que modifiques su obra. Y es comprensible que pase, porque es normal que un autor que, por ejemplo, se ha pasado dos páginas describiendo una casa familiar, se encuentre que pone simplemente que ‘la casa era grande y con las cortinas azules’, y que eso no le guste. Luego hay otros que no te dicen que son reacios, pero que te piden por hacerlo una cantidad de dinero que no podemos pagar, que es otra forma de decirte que no quieren que lo adaptes.



¿Entienden los autores qué es y el objetivo de este tipo de lectura?Muchos no, por eso son reacios, pero tengo que decir que cada vez hay más autores concienciados, como Inma Chacón, que ha dejado adaptar varios, y que entienden que con la lectura fácil ganan lectores, porque sin ella muchas personas no podrían acceder a sus libros. Y por eso hay que intentar siempre hablar con ellos directamente, para explicarles esto, y también para que sepan que pueden estar durante todo el proceso, que pueden aprobar cada paso si quieren.



¿Qué hacéis en la asociación Lectura Fácil Madrid?Cuando yo llegué a Madrid, justo había una persona creando la asociación, me uní y empezamos a llevar la literatura fácil a todos los ámbitos. Nuestra labor es, básicamente, adaptar textos a lectura fácil.

La literatura es la parte más bonito, pero hay en otros ámbitos en los que hace también muchísima falta, aunque sea más aburrido, como el material para oposiciones -porque las personas con discapacidad intelectual se pueden presentar a empleos públicos-, sentencias, guías que nos piden desde asociaciones, documentos de la administración pública, etc.

Por otro lado, estamos empezando a tener encargos de una tendencia que está en auge, que es el lenguaje claro. El lenguaje claro está entre el lenguaje convencional y la lectura fácil, y es para todo el mundo. Esta tendencia que está viniendo sobre todo por parte de la administración, y su objetivo es crear documentos que entienda todo el mundo, como trámites, notificaciones oficiales, convocatorias…



María Peralta, en la redacción de 20Minutos. José González

Háblenos de los clubes de lectura fácil. ¿Qué se hace en ellos?Pues son clubes de lectura, que se suelen organizar en bibliotecas con las que tenemos acuerdos nosotros y las asociaciones, a los que acuden un grupo de personas que han leído un libro en lectura fácil.

La idea, además de que las personas con problemas de comprensión lectora lean, es que puedan ir a una biblioteca, participar en una actividad y ver que hay una estantería con libros que pueden leer, y dirigidos a ellos, no libros infantiles.

Lo ideal es hacerlo en bibliotecas por este motivo, pero hay veces que, si se trata de personas con una movilidad reducida, las hacemos en los centros para evitar problemas de accesibilidad.



¿Qué tipo de personas suelen participar?Lo normal, sobre todo cuando empezamos, es dirigirnos a un colectivo en concreto (personas mayores, personas con discapacidad intelectual, personas que acaban de llegar a España y no conocen en idioma…), para que el tema les interese a todos, porque suelen ser personas sin hábito lector, y tienes que ‘atraparles’ con una temática que les interese.

Cuando ya han cogido el hábito de leer, ya puedes hacerlos más heterogéneos. Pero primero hay que sentar las bases, porque a veces con la inclusión nos emocionamos, que está muy bien, pero tenemos que estar todos preparados.

Por ejemplo, ahora voy a hacer una actividad muy bonita en la que vamos a juntar a un grupo de chicos de instituto y un grupo de personas con discapacidad intelectual, y es precioso, pero ha habido un trabajo previo.



Desde que empezó a escribir hasta ahora, ¿crees que hemos avanzado en el tema de la lectura fácil y la accesibilidad cognitiva?Sí, desde luego. Se han creado muchas cosas nuevas, como CEACOG, y lo que ya había se ha transformado. Ahora todo lo que se hace en este sentido está pensado para salir, para que se vea, cuando antes era algo más interno, que se quedaba en los centros.

Y la administración también se ha puesto las pilas. Por ejemplo, ha abierto el empleo público a las personas con discapacidad intelectual y ha adaptado los temarios. Pero estos avances se están produciendo porque las personas con discapacidad -entre las que me incluyo porque tengo discapacidad visual-, sus familias y las entidades que las representan hemos empezado a demandar, y cuando hay demanda, al final hay oferta.

Queda mucho por hacer, pero está habiendo cambios, muchos en poco tiempo y muy importantes. Las personas con discapacidad, por un lado, demandan la inclusión en todos los sentidos, y por otro, se esfuerzan para estar a la altura.



¿La lectura fácil es rentable o todavía tiene que partir de fundaciones o gente concienciada, como usted o las editoriales con las que trabaja?De momento, solo es rentable socialmente, porque económicamente no es rentable, ni como escritor ni como editor. Yo lo hago en mi tiempo libre y los editores lo hacen porque están concienciados, pero lo bueno es que, aunque pocas, las editoriales se van animando, y cuantos más libros haya, habrá más demanda, y cuanta más demanda, más libros habrá… y no olvidemos que son necesarios para que pueda leer el 30% de la población. Si lográramos que gran parte de ellos leyeran, imagínate si podría ser rentable.

Por eso la difusión de que existe la literatura fácil es tan importante… A mí a veces me preguntan por qué no escribo libros que no sean en lectura fácil, pero es que escribir en lectura fácil, al menos para mí, es más rentable para el alma, jajaja.



María Peralta con una de sus novelas en lectura fácil, "Colores prohibidos'. José González

Para una persona como usted, que no tiene problemas de comprensión, ¿es más difícil escribir en lectura fácil? Porque no basta con escribir ‘fácil’, hay una serie de criterios…Sí, es más difícil, porque no 'pensamos' en lectura fácil, pero, además, como dices, hay que seguir unas normas, que además son muy estrictas, en cuanto a forma, lenguaje y contenido. Por ejemplo, las líneas no llegan hasta el final, porque eso facilita la comprensión, que buscar la palabra más sencilla sin infantilizar… no es como escribir un cuento para niños.