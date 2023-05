Blanca y Raquel, codirectoras de CEACOG: "La accesibilidad cognitiva es, simplemente, hacer el mundo más fácil de entender"

Raquel Cárcamo -con discapacidad intelectual- y Blanca Tejero -sin discapacidad- son codirectoras del CEACOG (Centro Español de Accesibilidad Cognitiva), un centro público dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y agenda 2030 y gestionado por Plena Inclusión. Su labor: asesorar a la administración pública para que se cumpla la ley en materia de accesibilidad cognitiva. Para ello cuentan entre sus filas con numerosas personas con discapacidad intelectual, indispensables para llevar a cabo todo el proceso, "no queremos ni podemos hacer esto sin ellas", asegura Blanca. Junto a Raquel, nos cuenta en qué consiste su trabajo y por qué es importante que los entornos sean cada vez más accesibles.

CEACOG es un centro que nace para asegurar el derecho a la accesibilidad en la administración pública, pero, ¿qué se entiende por accesibilidad cognitiva?Raquel: La accesibilidad cognitiva es, simplemente, hacer que el mundo sea más fácil de entender, tanto en cosas de día a día, como en un trámite que tengas que hacer con la administración pública.

Blanca: La accesibilidad cognitiva está dentro de la accesibilidad universal, y en España hubo un cambio legislativo en lo que se refiere a las personas con discapacidad que hizo que la accesibilidad cognitiva fuese ley, por eso la accesibilidad cognitiva es algo en lo que se lleva trabajando bastante tiempo.

A menudo, cuando pensamos en accesibilidad, pensamos en una rampa, un documento en braille, en unos subtítulos… pero no en accesibilidad cognitiva, que es menos tangible y menos conocida, pero igual de importante. Para hacerlo más visual, podríamos decir que la accesibilidad cognitiva es como hacer rampas en el conocimiento: facilitar que los entornos, los servicios o cómo nos comunicamos sea más fácil de entender para aquellas personas que tienen dificultades de comprensión.

La accesibilidad elimina las barreras del entorno, y en el caso de la accesibilidad cognitiva, estas barreras tienen que ver con cómo comprendemos la información que tenemos a nuestro alrededor, ya sea la información descrita, un cartel, saber dónde tengo que acudir, qué trámites tengo que seguir para conseguir, por ejemplo, una prestación…



¿A quién va dirigida la accesibilidad cognitiva?Raquel: Lo primero que pensamos cuando hablamos de accesibilidad cognitiva es en las personas con discapacidad intelectual, pero también puede ser útil para las personas inmigrantes que acaban de venir a España y no dominan el idioma o las personas mayores que empiezan a tener deterioro cognitivo.

Blanca: La discapacidad intelectual viene determinada, por una parte, por las características de la persona y, por otra, por los entornos que llamamos discapacitantes, no accesibles a nivel cognitivo. Cuanto más accesible sea en entorno, más pensado esté para todas personas, también para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, mayor grado de autonomía tendrán.



¿Por qué es importante que haya accesibilidad cognitiva?Blanca: La accesibilidad es importante porque es el ‘derecho llave’ para acceder a otros muchos derechos, porque si no comprendemos lo que tenemos en nuestro entorno, qué se nos pide, difícilmente vamos a poder participar con autonomía. Por ejemplo, ahora que están cerca las elecciones y que pueden votar desde 2018 miles de personas que antes no podían hacerlo porque estaban incapacitadas, es importante que, además de poder votar, se les facilite el proceso con accesibilidad cognitiva. Para que puedan ejercer plenamente su derecho a la participación política y pública tienen que comprender el proceso. Algo que podemos facilitarles, por ejemplo, presentando los programas de todos los partidos políticos en formatos accesibles, en lectura fácil, señalizando los colegios electorales, etc.

Raquel: Efectivamente, es importante que estén mejor señalizados los colegios electorales porque algunos son muy grandes y te puedes perder de camino a la mesa electoral, tiene que haber un manual en lectura fácil que te explique qué hacer si te toca en la mesa…



La accesibilidad es el ‘derecho llave’ para acceder a otros derechos, porque si no comprendemos nuestro entorno, difícilmente vamos a poder participar con autonomía

¿Cómo y cuándo nace CEACOG?Blanca: Nace a raíz de la modificación de la Ley General sobre los derechos de las personas con discapacidad, donde se establece que la accesibilidad es exigible. Es decir, ya no es algo que desde movimientos sociales de la discapacidad sabemos que es importante, sino que está reflejado en las normas y es algo que se le puede exigir a la Administración pública. A raíz de este cambio de legislación, se establece la creación del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, un centro público especializado en este ámbito para que ayude a cumplir con esta legislación. El CEACOG, actúa además, como centro asesor del Real Patronato sobre discapacidad y, aunque es un centro público, la gestión la lleva Plena Inclusión, porque entienden desde la administración pública que es la organización que más se ha desarrollado en temas de accesibilidad cognitiva. La primera financiación venía vinculada a fondos Next Generation, pero se garantiza su financiación como la de cualquier otro centro público.



Habladnos del equipo. La mayoría tiene discapacidad intelectual, ¿verdad?Raquel: Sí, hasta hace bien poquito, el 70% de las personas que formamos parte del saco somos personas con discapacidad intelectual. Esto es importante sobre todo en el proceso de validación, porque somos las personas que mejor vamos a detectar qué barreras nos encontramos. Nosotros somos los que validamos, por ejemplo, un texto en lectura fácil o una evaluación de entornos, los que decimos ‘aquí me desoriento porque me faltaría un cartel que me diga dónde está la salida’, revisamos si entendemos lo que está escrito, etc.

Además, tanto las personas que adaptan un texto a lectura fácil como las que validan tenemos que tener una formación, tenemos que conocer las pautas y tener en cuenta las circunstancias de otras personas que puedan tener dificultades a la hora de entender.

Blanca: Hacer más accesible la información no es sencillo, sino un proceso complejo y tedioso: La adaptación es entender, conocer el público al que te diriges, tienes que tener muchas conversaciones con quien maneja diariamente esa información, luego pasa el proceso de validación… Por eso todos tenemos claro que en todo este proceso tienen que participar las personas con discapacidad intelectual o con otras dificultades, porque es a quienes va dirigido, no queremos ni podemos hacer nada sin ellas. El papel de los profesionales con discapacidad es fundamental.

Raquel: Sí, además, la norma exige que en una validación haya como mínimo tres personas con dificultades de comprensión, y los equipos están formados por profesionales con y sin discapacidad intelectual. Yo soy la codirectora del centro, pero hay más gente en los equipos de validación y de evaluación y en las formaciones que damos a los profesionales de la administración pública.



El gran reto es que la accesibilidad cognitiva no sea algo que atesoremos nosotros, sino que sea una preocupación para todas las personas

CEACOG es un servicio público que investiga e impulsa la accesibilidad cognitiva en la información y espacios de las Administraciones públicas, pero ¿qué otras labores hacéis?Blanca: Nuestra labor como centro también es la de divulgar y sensibilizar y, por suerte, la accesibilidad cognitiva no es algo que nazca en el centro, sino que se lleva desarrollando desde hace mucho desde el movimiento asociativo. Es algo en lo que estamos trabajando a nivel estatal y también a nivel de las comunidades, con las administraciones públicas locales…

Pero, además, se está exigiendo cada vez más a nivel europeo, ya no solo en la administración, sino a todos los ámbitos de la vida pública. Y ahí es donde está el segundo reto que tenemos, que la accesibilidad cognitiva no sea algo que atesoremos nosotros, desde el centro, sino que sea una preocupación para todas las personas.



Es algo, además, de lo que no solo se pueden beneficiar las personas con problemas de comprensión…Blanca: Claro. Cuando empiezas a conocerla y ves todas las bondades que tiene, te das cuenta de que no solo es útil para las personas con problemas de comprensión, sino para todas las personas, y lo ideal sería que de esto se dieran cuenta también las empresas, no solo los organismos públicos. El equivalente sería: ¿Cuántos portales hay con escalera y al lado una rampa? Un montón. ¿Cuántas personas suben por la rampa? A veces muchas más que por las escaleras y probablemente no la necesiten. La accesibilidad cognitiva es igual, puede facilitar las cosas a todo el mundo.



¿Y vuestro próximo reto, cuál es?Blanca: Ahora mismo estamos haciendo varias cosas a la vez. Por un lado, estamos con temas de asesoramiento, con adaptaciones o evaluaciones de entornos y estamos desarrollando mucho la figura del facilitador judicial, un reto importante que va a sentar las bases de muchas cosas importantes.

Además, seguimos trabajando con la administración pública en otras cosas, como el tema de la declaración de la renta, cuestiones muy vinculadas con temas de la Seguridad Social u otros trámites, papeleos, citas sanitarias… Tenemos tantos retos que y trabajo por delante que por eso cada vez somos más. Aquí nos ves a Raquel y a mí, pero somos un equipo grande con un montón de personas que están trabajando para garantizar que se cumpla el derecho a la accesibilidad cognitiva.