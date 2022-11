Cualquiera que esté un poco familiarizado con los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación conoce ARASAAC, una herramienta maravillosa que puso en marcha hace 15 años el Gobierno de Aragón gracias a la iniciativa de un profesor de educación especial. Desde entonces, no solo han creado más de 12.000 pictogramas, sino que cuentan en su web con miles de recursos que facilitan la vida a millones de familias y profesores alrededor de mundo. Sara Cachán, una de sus asesoras, nos habla de los orígenes del proyecto y de sus nuevas y apasionantes proyectos, entre los que se encuentra un comunicador que acaban de inaugurar.

¿Cuál es su papel en ARASAAC?Yo soy casi una recién llegada. Me incorporé el año pasado al proyecto porque José Manuel Marcos, que es uno de los fundadores, se jubiló y pensó en mí para que me incorporara. Yo viví el proceso de creación de ARASAAC desde el otro lado, desde las aulas, y lo recibí con los brazos abiertos porque soy maestra de audición y lenguaje y especialista de educación especial, he sido tutora en aulas TEA. El año pasado, acepté el reto de formar parte de este gran proyecto, y ahora trabajo como asesora.

Las funciones que llevamos a cabo aquí con tan diversas que seguro que me dejo alguna: asesorar a profesionales, publicar el material que nos va llegado en las redes sociales… pero una cosa que siempre nos gusta destacar es que sin la gente ARASAAC no es nada. Nosotros transmitimos todas las necesidades que nos van llegando en el ámbito de la educación y las familias, las materializamos a través de los pictogramas y compartimos todo lo que nos llega, tanto en la web como en las redes sociales. También colaboramos con proyectos de los que nos van llamando, aunque no podemos ir a todas porque somos muy pocas personas.