Descubren fragmentos de gripe aviar en leche pasteurizada distribuida a todos los supermercados de Estados Unidos

El órgano regulador alimenticio de Estados Unidos confirmó este martes que unas muestras de leche pasteurizada distribuida en casi todos los supermercados del país han dado positivo en fragmentos inactivos del virus de la gripe aviar. Esta patología lleva afectando a cientos de vacas lecheras del país desde hace varios meses, según han informado medios estadounidenses.

Los funcionarios federales han sostenido que las partículas virales fueron detectadas mediante pruebas de laboratorio altamente sensibles. Por ello, defienden que su descubrimiento ha sido a causa de restos muy residuales de la gripe que podrían haber sido eliminados en su totalidad durante el proceso de pasteurización.

A través de un comunicado, los reguladores han lanzado un mensaje de calma a los ciudadanos al aclarar que los trozos no representan amenaza alguna para los consumidores. "Hasta la fecha, no hemos observado ningún peligro que modifique nuestra posición sobre que el suministro de leche de vaca comercial es seguro", explicaron ante los medios.

Leche transparente y falta de apetito

Los granjeros comenzaron a sospechar que algo le sucedía al ganado cuando algunas vacas dejaron de comer y su leche se volvió espesa y transparente. Por esto, los veterinarios les realizaron pruebas y descubrieron que el líquido lácteo estaba repleto de virus. Respecto al origen, los sanitarios observaron que las muestras de los pulmones no estaban infectadas por lo que intuyen que las máquinas de ordeño fueron las que contagiaron directamente las mamas de los animales.

Como recoge The New York Times, algunos científicos han criticado la respuesta de los funcionarios porque consideran que el Departamento de Agricultura ha sido "demasiado lento" a la hora de hacer públicos "datos importantes que afectan a todo el país". Además, también han señalado que los procesos de detección de infecciones no se han llevado a cabo de forma correcta ni eficiente.

Los primeros estados se detectó gripe aviar en vacas fueron Texas y Kansas, pero desde ese momento las cifras de animales infectados no ha hecho más que crecer. Se trata de la primera vez en la historia que un virus aviar ha infectado tantas vidas de mamíferos y, en concreto, que ha afectado tan gravemente al ganado.