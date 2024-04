El truco para que los limones aguanten frescos durante semanas

Originario de China e India, el limonero es el árbol de la familia de las rutáceas que produce el limón en su fruto. Una de sus grandes ventajas es que está disponible para su consumo durante todo el año. Las fruterías de España tienen, efectivamente, limones en primavera, verano, otoño e invierno.

Le damos un uso muy diverso porque el limón es un fruto virtuoso (¡si valen hasta para la limpieza del hogar!). Bien es cierto que no es la fruta que más nos gusta: no es muy dulce sino muy ácida. Sí, el limón no es perfecto, pero, repetimos, es muy versátil y no falta (no debe faltar) en la cocina.

Cómo conservar mejor los limones

Guardar los limones a temperatura ambiente no es una buena opción, salvo que sea invierno y tengamos la calefacción apagada, un escenario nada deseable. O sea, que el calor, el calor ambiente también, no les sienta bien y, así, sin más, duran en buen estado una semana.

El limón a la nevera. Y más. Si simplemente abrimos el cajón de las frutas y verduras del 'frigo' y metemos allí los limones los conservaremos algo más que si estuvieran en el frutero en mitad de la cocina, pero no es la mejor opción. Es consecuencia de la cáscara del limón, que al ser muy porosa hace que este fruto pierda humedad con facilidad y se reseca.

De modo que, los limones en la nevera; en ese cajón de la fruta; y, añadimos finalmente, dentro de un envoltorio de plástico. Puede ser un táper, un envoltorio de film transparente para cada limón o, lo más sencillo, dentro de una bolsa de plástico. Así envuelto, la humedad del limón se mantiene alrededor. Los limones nos van a durar en buenas condiciones al menos cuatro semanas.

Propiedades del limón

Las propiedades terapéuticas de los limones son muchas. Su consumo no tiene efectos secundarios, ni siquiera en niños o ancianos, y puede ayudarnos en el tratamiento de muchas dolencias. Es antibacteriano y refuerza el sistema inmunológico.

Como destaca la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el limón es fuente de vitamina C y B, ácidos orgánicos y flavonoides. Además, posee una gran capacidad antioxidante, imprescindible para evitar el estrés oxidativo de las células.

El limón actúa como purificador de la sangre y ayuda al cuerpo a eliminar toxinas. Además, aporta al cuerpo ácido cítrico, potasio, hierro y calcio. Pero quizá su punto fuerte es que sirve para prevenir múltiples dolencias.

