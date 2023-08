El batido refrescante perfecto para el verano: melón con cítricos y yogur

Con frutas, con verduras, incluso con chocolate. Hay multitud de maneras de hacer un rico batido con tus ingredientes preferidos y lo mejor es que puedes elaborarlo de manera rápida y sencilla.

Este batido de melón con yogur y cítricos es la solución perfecta para esos días en los que no sabes qué tomar. Además, si tienes un melón en casa algo pasado o no está lo suficientemente dulce, no lo tires, puedes darle una segunda vida gracias a este batido refrescante.

Ingredientes

1 tajada de melón

​1 yogur natural azucarado

​1/2 vaso de leche

El zumo de media lima o limón (según preferencia)

Azúcar

Elaboración

1. Cogemos la tajada del melón, le quitamos las pepitas y limpiamos bien. A continuación, trocéalo y échalo en una batidora junto a los demás ingredientes: el yogur, la leche, el zumo de la lima o el limón, y un poco de azúcar en el caso de que lo quieras más dulce.

2. Para la leche, puedes tener como referencia el envase del yogur y añadir dos vasitos de este. Una vez estén todos los ingredientes en la batidora, tritura hasta que estén todos los ingredientes bien integrados y no tengan ningún grumo.

3. Prueba cómo está de azúcar y si es necesario, añade un poco más. Pon la mezcla en un baso o en un recipiente y déjalo enfriar en la nevera hasta el momento que vaya a consumirse. Antes de servir, agítalo un poco, para que no cambie su sabor. Puedes decorar con unas hojas de menta por encima, y ya estaría listo para disfrutar.

Propiedades del melón

El melón es una fruta con un alto contenido en vitaminas A, B, C y E y otros componentes como agua, ácido fólico, fibra, calcio, hierro o potasio que nos ayuda a mantener el cuerpo hidratado durante todo el día.

Es un laxante natural por lo que previene el estreñimiento. Elimina las toxinas y los dolores de estómago, ayuda a mantener la piel sana y a cicatrizar heridas. Previene el cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Por cada 100 g, el melón contiene:

Agua: 90,15 g

Calorías: 34 kcal

Proteínas: 0,84 g

Grasas: 0,16 g

Carbohidratos: 8,16 g

Azúcares: 7,86 g

Calcio: 9 g

