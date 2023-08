Descubre este pastel relleno de pollo y verduras perfecto para una cena rápida y barata

El pollo es un buen acompañamiento para todo, para ensaladas, dentro de un wrap, en brochetas... Siempre nos viene bien cambiarlo con algo rico y si encima es nutritivo, saludable y barato, así que mejor que mejor.

La verdad es que no sabemos muy bien cómo definir esta receta, pero para que lo entiendas es un crepe relleno de pollo y verduras y envuelto como un paquetito para hacer una especie de bola perfecta para comer sin cubiertos en una cena, un día que no sepas qué hacer. Si te has quedado igual que al principio, sigue estos pasos que te indicamos y lo entenderás mejor.

Ingredientes

2 huevos. Precio aproximado 2,19 €

​2 pechugas de pollo. Precio aproximado 4,42 € 500 g

1 pimiento verde. Precio aproximado 2,49 €

1 pimiento rojo. Precio aproximado 2,69 €

1 cebolla. Precio aproximado 1,85 €

Sal y pimienta

​30 g mantequilla

​400 ml de leche

​175 g de harina





Elaboración

En un bol agrega dos huevos y un poco de sal y lo bates todo. A esta mezcla le agregas mantequilla derretida, leche y harina tamizada. Vuelve a remover todo hasta que esté bien unificado. ​En una sartén a fuego medio vas a hacer unos crepes. Cuando estén dorados por ambos lados los sacas y lo reservas para luego. En una sartén a fuego alto con un poco de aceite de oliva, doras el pollo y lo puedes condimentar con un poco de sal, pimienta, ajo en polvo y pimentón. Cuando esté dorado lo sacas. Picas el pimiento verde, el pimiento rojo, la cebolla y lo pones en la sartén con un poco de aceite. Le pones harina y leche a esta mezcla y lo vas removiendo hasta que consigas una textura de salsa. Añade el pollo a esta mezcla. En un bol aparte, pones el crep (como si fuese papel de envolver) y le añades la mezcla. Después lo cierras como un paquete, cierra el relleno y lo pones en una bandeja de horno con un poco de queso por encima.

Propiedades del pollo

La carne de pollo es un alimento muy común en todas las casas, especialmente por su alto valor nutritivo, su bajo costo y su versatilidad, por sus múltiples opciones de preparación. Además, es bajo en grasa y en calorías, y tiene un alto contenido en nutrientes, vitaminas y proteínas de alto valor biológico que suministran aminoácidos esenciales para nuestro organismo y su correcto funcionamiento.

Entre sus propiedades, el pollo, aumenta los niveles de serotonina en el cerebro para aumentar nuestro estado de ánimo, ayuda a luchar contra la pérdida ósea, mantiene los vasos sanguíneos sanos y produce altos niveles de energía.

Por cada 100g el pollo tiene:

​Proteínas 30 g

​Grasa 7,7 g

​Grasa saturada: 2,2 g

​Hidratos de carbono : 0g

Calorías: 195

