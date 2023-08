Las tazas exactas de arroz por persona: aprende cómo calcularlas fácilmente

Cuando se prepara arroz, una duda muy frecuente tiene que ver con la cantidad exacta de este ingrediente que se necesita por persona. A pesar de que muchos se preguntan el número de tazas que hay que echar, en realidad se trata de un cálculo mucho más sencillo de lo que puedas llegar a pensar.

Para calcular esto, es importante tener en cuenta que se requieren 100 gramos de arroz en crudo por cada persona. Así que solo tendrás que multiplicar esta medida por el número de comensales que participarán, permitiéndote determinar la cantidad total de arroz en crudo necesaria para cocinar la preparación.

No obstante, aunque se puede tomar esta cantidad como una referencia, puede variar en función de la receta, ya que no será igual si estás preparando una ración de risotto o de paella, que si quieres que el arroz sea la guarnición de otro plato.

¿Cuántas tazas de arroz hay que echar por persona?

Lo más recomendable para no equivocarte a la hora de calcular la cantidad exacta de arroz por persona que necesitas es que uses una balanza de cocina y peses los 100 gramos por persona, ya que de esta forma no te equivocarás a la hora de determinar la misma.

Sin embargo, no siempre tenemos una báscula a mano, y por ello se puede recurrir al clásico método de aprovechar las tazas. 100 gramos de arroz equivalen aproximadamente a media taza de desayuno. Así podrás obtener la porción ideal para un comensal, y si crees que tendrás un poco más de hambre, será suficiente con que la llenes un poco por encima de la mitad.

¿Qué cantidad de arroz y agua se requieren por persona?

Para conseguir un arroz que llegue a cocinarse en su punto óptimo de cocción, se deberá agregar el agua que el arroz requiere para poder absorber la cantidad justa y que así quede cocido, pero sin pasarse. Para ello también hay una norma que tendrás que tener muy presente, y es que, por persona, necesitarás media taza de arroz (100 gramos) y una taza de agua. De esta forma, conseguirás la proporción perfecta.

Además, para asegurar la deliciosa calidad de tu arroz, no olvides agregar media pastilla de caldo de pollo o verduras, o una cucharadita de sal, al agua durante la cocción.

Cantidades de arroz dependiendo de la receta

En función de la receta que vayas a preparar, necesitarás modificar las cantidades, ya que la proporción de arroz cambiará. De esta manera, puedes tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Arroces secos: Para arroces secos como la paella, tomaremos como medida 100 gramos de arroz por cada comensal.

Risotto cremoso: Si lo que quieres es preparar un risotto cremoso, habrá que reducir la cantidad, siendo aconsejable en este caso optar por unos 80 gramos por persona, lo que supondrá un poco menos de media taza.

Arroces caldosos: Para los amantes de los arroces caldosos, a la hora de elegir la cantidad de arroz es aconsejable optar por la mitad que para los secos, es decir, 50 gramos por persona, por lo que con media taza se tendrían dos raciones.

Arroz como guarnición: Si lo que se pretende es preparar arroz para que acompañe a otro plato principal, o se trata de una persona que está a dieta y no quiera excederse con los carbohidratos, lo más recomendable será utilizar unos 50 gramos por persona, es decir, un cuarto de taza.

